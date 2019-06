Après avoir échoué avec la sélection espagnole et le Real Madrid, Julen Lopetegui se voit offrir une seconde chance de rebondir dans un club, qui a terminé 6e de la Liga et qualifié pour la Ligue Europa. Lors de sa présentation officielle ce mercredi, le technicien espagnol n'a pas caché son enthousiasme et son envie de bien faire.

"Je prends ce travail avec le plus grand enthousiasme et l'ambition d'essayer de faire de mon mieux. J'ai hâte d'atteindre les objectifs du club et, à cet égard, nous sommes très ambitieux", a assuré l'ex-sélectionneur de la Roja.

" Julen est l'entraineur en qui nous avons confiance pour nous faire atteindre nos objectifs "

"Nous savons qu'il nous faudra travailler dur, il ne suffira pas que de bien jouer. Et si nous y parvenons, je suis sûr que nous réussirons", a poursuivi le Basque de 53 ans, qui était sans club depuis son limogeage fin octobre du Real Madrid. "Je souhaite faire partie de ce projet et l'aider à poursuivre sa croissance. Maintenant, nous devons construire ce rêve et le réaliser", a-t-il détaillé devant la presse.

"Julen est l'entraîneur que nous avons identifié, en qui nous avons confiance pour nous faire atteindre nos objectifs", a pour sa part indiqué Monchi, le directeur sportif du club sévillan.

Lopetegui succède à Joaquin Caparros, qui a annoncé après la fin de la saison renoncer à entraîner le club une saison supplémentaire, deux mois seulement après avoir pris les rênes de l'équipe.