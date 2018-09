Liga : Grâce à un triplé de Wissam Ben Yedder, Séville domine Levante sur sa pelouse (2-6)

Wissam Ben Yedder est en feu cette semaine. Trois jours après son doublé en Ligue Europa contre le Standard de Liège, l'attaquant français a porté le FC Séville sur la pelouse de Levante. Avec un triplé en première période, le Français a parfaitement lancé les Sévillans qui menaient déjà 4-1 à la pause. Au retour des vestiaires, André Silva et Pablo Sarabia ont conclu le festival offensif des hommes de Machin. Cette victoire permet au FC Séville de remonter à la sixième place de la Liga et de s'éloigner de la zone rouge.

C'est la première fois de son histoire que le FC Séville inscrit six buts à l'extérieur en Liga. Et il aura fallu seulement 11 petite minutes pour que le festival offensif débute. Et pour que Wissam Ben Yedder lance son récital. Sur un beau centre au premier poteau de Sarabia, également auteur d'un match XXL (un but et trois passes décisives), l'attaquant français a ouvert le score pour sa formation (11e, 0-1).

Juste après la demi-heure de jeu et alors que Carriço avait de nouveau donné l'avantage à son équipe (21e, 1-2) le numéro 9 s'est offert un nouveau doublé et a permis à son équipe de faire le break (35e, 1-3). WBY a conclu son festival juste avant la pause sur une énorme faute de main d'Oier Olazabal (45e, 1-4).

Le FC Séville respire au classement

En relâchant le ballon devant l'attaquant sévillan le gardien espagnol de Levante a offert sur un plateau le cinquième but de la semaine à l'international français. Moins en vue en deuxième période, Ben Yedder, remplacé par Promes à la 63e, a été secondé après la pause par André Silva et Pablo Sarabia qui ont fait gonfler le score en faveur des visiteurs. André Silva a inscrit son quatrième but de la saison en championnat (49e, 1-5) avant que Sarabia y aille également de son but (59e, 1-6).

Cette victoire, la deuxième de la saison en Liga après cinq journées permet aux hommes de Machin de respirer un peu mieux et de rejoindre la première partie du tableau. Tout le contraire de Levante qui enchaine son quatrième match sans victoire et qui reste bloqué à la 15e place de Liga, à seulement un point de la zone rouge.