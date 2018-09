Liga - Huit blessés après la chute d'une barrière du stade d'Eibar

Après un penalty marqué par Ever Banega à la 59e minute de la rencontre comptant pour la 7e journée de Liga, les fans de la tribune visiteurs se sont massés en bas de celle-ci pour célébrer le but avec leur joueur. Une barrière de protection, située à environ un mètre du sol, a cédé sous leur poids, et plusieurs supporters sont tombés de leur tribune.

Aucun blessé grave

Après de nombreuses heures sans informations, le club d'Eibar a confirmé que huit personnes ont été blessés après incident. Transportées à l'hôpital de Mendero, ces huit personnes ne souffrent d'aucune blessure grave.

Après une dizaine de minutes, la rencontre avait pu reprendre, sur le score de 2-0 pour le Séville FC. La plupart des autres fans sévillans avaient pu reprendre leur place dans la tribune.