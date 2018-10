Liga : Julen Lopetegui en grand danger après la défaite du Real Madrid face à Levante (1-2)

L'échec de trop ? La question est sur toutes les lèvres après la défaite du Real Madrid sur son terrain contre Levante, samedi, en ouverture de la 9e journée de Liga (1-2). Julen Lopetegui survivra a-t-il à ce cinquième match sans succès pour son équipe, qui n'a plus gagné depuis le 22 septembre dernier, toutes compétitions confondues ? Rien n'est moins sûr, le Corriere dello sport ayant fait état dans la semaine d'un contact déjà établi par Florentino Perez avec Antonio Conte pour remplacer l'entraîneur espagnol.

Le Basque avait même trois matches pour convaincre son président de l'épargner, d'après le journal italien. A commencer donc, par cette rencontre face à un adversaire bien calé dans le milieu de tableau du championnat. A vrai dire, celui-ci faisait figure de victime idéale pour des Madrilènes en crise avec sa défense poreuse et son historique très défavorable contre les Merengue (aucune victoire depuis 2011). Mais en ce moment, même face à cette opposition-là, contre laquelle les partenaires de Sergio Ramos aiment d'ordinaire réaliser des cartons, le Real Madrid ne s'en sort pas.

801 minutes sans marquer

Tout le monde s'en serait passé, à commencer par Lopetegui. Mais ce dernier restera comme l'entraîneur sous lequel la Maison Blanche a battu un triste record. Celui de la plus longue disette offensive. Huit heures et une minute, c'est le temps qu'ont passé les Madrilènes sans inscrire le moindre but. Du jamais vu dans l'histoire du club. Leur dernière estocade réussie ? Face à l'Espanyol, il y a un peu moins d'un mois (1-0). Soit leur dernier succès en date. Et il aura donc fallu attendre la 72e minute de la partie contre Levante pour que la série s'arrête sur une reprise surpuissante de Marcelo. Insuffisant toutefois pour aller chercher le nul.

Insuffisant également pour faire oublier l'absence de sérénité des Merengue durant l'ensemble de la partie. A l'image de Raphaël Varane, fautif à deux reprises sur les buts de Levante. Trop court sur une longue ouverture dans un premier temps, le défenseur des Bleus a ensuite donné un penalty en touchant la balle de la main de manière volontaire. Le tout, en l'espace de six petites minutes. Plus globalement, l'arrière-garde du Real Madrid a montré son incapacité à endiguer les contres adverses et offert plusieurs occasions franches.

Lopetegui s'est trompé

Au-delà de ce terrible constat, Julen Lopetegui aura également du mal à justifier ses choix. Et ce, même si son équipe a manqué de réussite (34 frappes, un but refusé avec utilisation du VAR, deux montants touchés). L'entraîneur disposait en effet de la quasi intégralité de son effectif avec les retours de Marcelo, Isco, Karim Benzema et Gareth Bale. Mais si les deux premiers étaient titulaires ce samedi au coup d'envoi, le Français et le Gallois ont attendu l'heure de jeu pour faire leur entrée sur la pelouse. En leur absence, Mariano Diaz, aligné en pointe, n'a pas convaincu en faisant preuve d'une inhabituelle maladresse. Idem pour Lucas Vazquez, dont l'activité n'a pas masqué ses insuffisances dans les trente derniers mètres.

Les critiques, Lopetegui pourra d'autant moins les esquiver que Benzema lui a rapidement donné tort. Le Français a fait du mal à Levante par ses décrochages incessants. Il a également su se montrer décisif dans la surface en donnant la balle de but à Marcelo et il aurait même pu marquer si le poteau n'avait pas repoussé une jolie frappe enroulée.

" Nous sommes à mort avec l'entraîneur "

Julen Lopetegui vit peut-être ses dernières heures en tant qu'entraîneur du Real Madrid. A la question de savoir s'il se sentait menacer, il a répondu après le match : "C'est la dernière chose à laquelle je pense. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est d'aider les garçons à se relever rapidement. Je me sens plus motivé que jamais et je crois plus que jamais en cette équipe vu les efforts qu'elle a consentis, vu sa réaction face à la malchance."

Si certains joueurs ont semblé perdu sur le terrain en première période, ils n'ont visiblement pas lâché leur entraîneur. En tout cas, d'après Marcelo : "Nous sommes à mort avec l'entraîneur. Le 'mister' nous dit les choses clairement, il nous traite super bien. Parler de recruter (un autre technicien) me semble injuste alors qu'on n'est qu'au début de la saison, c'est comme ce que vous (les journalistes) avez fait avec Benitez (en janvier 2016)."

Reste à voir si Florentino Perez est du même avis que le latéral brésilien. Si tel est le cas dans l'immédiat, Lopetegui pourrait voir son sort sceller prochainement. Pour sauver sa tête, il lui faudra gagner contre le Viktoria Plzen en Ligue des champions mardi. Et surtout, que ses joueurs livrent une énorme prestation à Barcelone dans le cadre du Clasico dimanche prochain. Bref, ce n'est pas gagné.