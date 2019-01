Liga : L'Atlético domine Getafe, Griezmann buteur (2-0)

L'Atlético poursuit sa belle série. Invaincus depuis un revers en Ligue des champions face à Dortmund le 24 octobre dernier (4-0), les Colchoneros ont enchainé une dix-neuvième rencontre toutes compétitions confondues sans défaite (12 victoires, 7 nuls). Ce samedi, à l'occasion de la 21ème journée de Liga, ils se sont logiquement imposés face à Getafe (2-0). Sérieux et disciplinés, ils n'ont jamais tremblé après avoir été mis sur la voie du succès grâce à l'ouverture du score de Griezmann. Les hommes de Diego Simeone reviennent ainsi provisoirement à deux longueurs du leader barcelonais, qui se rend à Gérone ce dimanche.

Face à un bloc défensif compact, l'Atlético a d'entrée pris le jeu à son compte. Une nette domination territoriale qui s'est concrétisée à l'approche de la demi-heure de jeu. Bien lancé par Thomas, Griezmann a décoché une magnifique frappe du gauche qui n'a laissé aucune chance à Soria (1-0, 27e). Avant que Saul Niguez ne double la mise quelques minutes plus tard au terme d'un beau mouvement collectif. A l'affût, il a repris victorieusement une frappe de Kalinic repoussée par le portier de Getafe (2-0, 37e).

Dès lors, le sort de la rencontre était scellé. Et ce n'est pas le visage plus un peu plus entreprenant montré par les visiteurs en deuxième période qui a changé les choses. Car l'Atlético a brillé par sa rigueur et son organisation défensive. Au point de faire dégoupiller son adversaire. Coup sur coup, Djene (89e) puis Cabrera (90e+1) ont écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion, largement évitable. A onze contre neuf, il ne pouvait vraiment plus rien arriver aux Colchoneros.