LIGA - Grâce à Griezmann, l'Atlético garde le contact

L'Atlético Madrid reste plus que jamais dans la course au titre. Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 19e journée de championnat, les hommes de Diego Simeone ont signé un précieux succès contre Levante (1-0), dans leur antre du Wanda Metropolitano, Antoine Griezmann a délivré les siens, sur penalty (57e). Grâce à cette victoire, la formation madrilène conforte sa place de dauphin du FC Barcelone et revient provisoirement à deux petits points du leader du classement de la Liga, qui accueille Eibar (18h30).

