Liga : le FC Barcelone enchaîne une 8e victoire en championnat à Gérone (0-2)

Sans briller, Barcelone maintient sa cadence infernale. Une frappe de Nelson Semedo, un Marc-André ter Stegen impérial dans ses duels ainsi qu'un éclair de génie de Lionel Messi ont permis au Barça de s'imposer sur le terrain de Gérone et de reprendre 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid, victorieux samedi face à Getafe. Bousculés par l'intensité physique mise par les joueurs d'Eusebio Sacristan, les Blaugrana ont eu du mal à se créer des occasions franches, malgré leur supériorité numérique dès la 62e minute de jeu à la suite de l'expulsion de Bernardo Espinosa. Mais leur belle série continue avec une huitième victoire consécutive en championnat.

Les Blaugranas n'ont eu besoin que de 9 petites minutes pour ouvrir le score. A la suite d'une belle attaque collective, les coéquipiers de Lionel Messi, à l'origine de l'action, créent le surnombre dans la surface de Gérone. Et c'est Nélson Semedo qui en a profité pour inscrire le premier but de sa carrière en Liga sous le maillot barcelonais d'une frappe décroisée à ras de terre. Tranchants, les visiteurs auraient pu se mettre à l'abri dès la 15e minute si Coutinho, à la réception d'une nouvelle ouverture lumineuse de Messi, n'avait pas perdu son face à face contre Bono. On aurait alors pu croire à une démonstration du Barça dans ce derby catalan mais il n'en a rien été.

Messi, encore et encore

Acculés en défense, les locaux n'avaient alors plus qu'une solution pour arrêter de subir la passe à 10 de leurs voisins catalans : se montrer plus fermes dans les duels. C'est ainsi que, devant plus de 14.000 de leurs supporters, ils sont arrivés à inverser la tendance. Du moins dans le jeu. Dépassés, Lenglet (32e), Vidal (37e) et Busquets (44e) ont été avertis et Gérone a enchaîné les occasions de but. En vain. Avec un seul tir cadré sur 13 tentatives, les attaquants locaux n'étaient pas dans un bon jour. Et pour ne rien arranger, ils allaient se retrouver en infériorité numérique à la suite d'un second avertissement de Bernardo Espinosa (56e), coupable d'une faute par derrière sur Luis Suarez. Il n'en fallait pas plus à Lionel Messi pour se transformer une nouvelle fois en bourreau.

Sur une merveille de contre-attaque, Jordi Alba, à l'extrême limite du hors-jeu, décalait parfaitement son génie argentin seul devant le but. Attirant Bono à lui comme un aimant, Lionel Messi n'avait plus qu'à lober le gardien de Gérone d'un tir piqué du gauche, dans un timing parfait. Imparable. Un 19e but en championnat pour "la Pulga" qui accroît son avance en tête des meilleurs buteurs tout en entrant encore un peu plus dans l'histoire de la Liga en validant une 328e victoire sur les pelouses espagnoles, détrônant un certain Raul. Seuls Andoni Zubizarreta (333) et Iker Casillas (334) restent devant. À ce rythme, le record sera rapidement battu.