Liga : Le Barça lance un ultimatum à Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé commence à en avoir l'habitude. Ce lundi, l'international français fait de nouveau la Une d'un quotidien proche du Barça. Et cette fois-ci, il s'agit de Sport, qui annonce en première page que les dirigeants du club catalan lui ont lancé un "ultimatum". Coupable d'une absence à l'entraînement il y a dix jours, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui avait omis de prévenir son club, doit désormais changer de comportement au plus vite. Au risque de finir sur la touche.

En effet, le Barça serait très sérieusement agacé de l'attitude de Dembélé. Entre retards, absences et une hygiène de vie qui laisse à désirer selon les médias espagnols, l'état-major blaugrana souhaite désormais un professionnalisme à toute épreuve. Si le Français se rend coupable de nouveaux écarts, ses dirigeants envisageront alors sérieusement de le vendre l'été prochain, comme l'expliquait L'Equipe la semaine dernière.

Un prix déjà fixé

Dans ce cas, le Barça aurait fixé le prix du joueur autour des 100 millions, lui qui avait été recruté pour 105 millions d'euros (+ 42 millions de bonus) il y a un peu plus d'un an. Désormais, Ousmane Dembélé sait ce qu'il lui reste à faire. Si l'international tricolore ne souhaite pas voir son aventure en Catalogne se terminer prématurément, il doit changer de comportement. Et si possible au plus vite.

"J'essaye de faire le mieux possible pour mon équipe (...) Les questions internes restent en interne et moi je prends en compte ce qui peut nous faire du bien, tant au niveau du groupe qu'au niveau individuel", confiait quant à lui Ernesto Valverde avant la trêve internationale. L'entraîneur du Barça avait alors décidé de ne pas convoquer Dembélé pour le match face au Betis Séville. Une situation qui pourrait se répéter à l'avenir si ce dernier ne change pas de cap...