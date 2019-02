Liga : Le Real Madrid s'impose à Levante grâce à deux penalties de Benzema et Bale

Le Real Madrid peut s'estimer très heureux. Mis sous pression par les victoires du Barça et de l'Atlético plus tôt ce week-end et surtout par une vaillante équipe de Levante, les Merengue ont réussi à s'imposer à l'extérieur pour rester dans le sillage de leurs rivaux (1-2). Ils ont fait la différence sur des penalties de Karim Benzema (43e) et Gareth Bale (78e) qui n'a pas tenu à célébrer son but avec ses partenaires (78e). Roger Marti avait égalisé à l'heure de jeu pour Levante, qui pourra s'estimer lésé par l'arbitrage et même le VAR.

Bousculés dès le coup d'envoi, les Madrilènes sont encore apparus très fébriles en défense en l'absence de leur habituel capitaine Sergio Ramos, expulsé lors de la récente défaite à domicile devant Gérone (1-2). Le petit accrochage de Carvajal sur Morales (20e) aurait pu coûter un penalty aux visiteurs, fragiles face à des adversaires volontaires et percutants qui avaient remporté le match aller au Bernabeu (1-2). L'arrière-garde des Merengue a également été soulagée de voir la reprise en taclant de Roger finir sur le poteau gauche de Thibaut Courtois (23e). Celle de Rober Pier, elle, n'a fait que frôler la lucarne droite du portier belge (30e).

Des Merengue très nerveux

Peu dangereux hormis le toujours virevoltant Vinicius, les hommes de Solari ont toutefois réussi à obtenir un penalty après intervention du VAR et Karim Benzema ne s'est pas gêné pour le transformer et ouvrir le score (0-1, 42e). Malgré un nouveau poteau pour Roger et Levante, les joueurs de Santiago Solari ont ainsi viré en tête à la pause. Ils sont toutefois restés curieusement peu réactifs derrière et Courtois s'en est sorti de justesse après une passe en retrait trop molle de Raphaël Varane (52e). Le défenseur central français a ensuite contrôlé le ballon de la main dans sa surface mais cela a échappé aux arbitres sur le terrain... et devant leurs écrans (58e).

Levante a tout de même réussi à égaliser quand Roger a superbement taclé le ballon vers les filets madrilènes pour profiter d'un centre de Morales (1-1, 60e). Le Real Madrid a dû repartir à l'attaque dans ce match ouvert et a obtenu un nouveau penalty pour une faute sur Casemiro (76e). Entré en jeu un peu plus tôt à la place de Benzema, Gareth Bale n'a pas tremblé et redonné l'avantage aux visiteurs (1-2, 78e). En revanche, le Gallois, visiblement énervé, a clairement refusé les accolades de ses coéquipiers venus fêter son septième but de la saison en Liga.

Nacho, lui, a quitté ses partenaires plus tôt que prévu en écopant d'un second carton jaune pour un accrochage (88e). De nouveau réduit à dix, le Real Madrid a su protéger son avantage jusqu'au bout mais il devra retrouver sa sérénité lors de ses deux prochains matches, qui l'opposeront au Barça en Coupe du Roi et en Liga.