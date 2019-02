Liga : Le Real Madrid s'impose contre Alavés (3-0), Karim Benzema marque encore

Le Real Madrid débute parfaitement son copieux mois de février. Avant d’affronter le FC Barcelone en Coupe du Roi, l’Atlético en championnat puis l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, les Merengue ont largement battu le Deportivo Alavés ce dimanche (3-0). Karim Benzema a montré la voie à son équipe (30e), avant que Vinicius Junior (80e) puis Mariano (90e+1) ne marquent à leur tour. Au classement, le triple champion d’Europe en titre reste troisième mais revient à deux longueurs des Colchoneros.

Pas toujours étincelant cette saison, le Real Madrid retrouve des couleurs au meilleur moment. Alors que de gros rendez-vous seront au programme dans les semaines à venir, la Maison Blanche a enregistré une cinquième victoire de rang (toutes compétitions confondues) ce dimanche. Opposés au Deportivo Alavés, les Madrilènes ont d’abord maîtrisé la première période de bout en bout. Et comme souvent ces derniers temps, Karim Benzema a trouvé le chemin des filets. L’ancien Lyonnais a ouvert le score en reprenant à bout portant un centre à ras de terre de Sergio Reguilon (1-0, 30e), inscrivant déjà son septième but en 2019.

Vinicius Junior intenable, Mariano soigne son retour

Après la pause, le Real s’est contenté de gérer son avantage face à une formation basque rarement menaçante. Les joueurs de Santiago Solari ont joué à leur rythme et remis un petit coup d’accélérateur en fin de partie. Une nouvelle fois très en vue, Vinicius Junior a ajusté Fernando Pacheco d’une frappe pleine de sang-froid (2-0, 80e). De retour de blessure, Mariano a parachevé le succès des siens grâce à une belle tête plongeante (3-0, 91e).

Malgré les absences de Raphaël Varane, Dani Carvajal (suspendus), Marcelo et Toni Kroos (laissés au repos), les Merengue continuent donc de surfer sur leur dynamique positive. Toujours troisièmes au classement, Luka Modric et ses coéquipiers n’ont désormais plus que deux points de retard sur l’Atlético, qui s’est incliné face au Betis Séville un peu plus tôt ce dimanche (1-0). De quoi donner encore davantage d’intérêt au derby de Madrid, qui aura lieu samedi prochain (16h15).