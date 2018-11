Liga : Le Real Madrid s'impose contre Valladolid pour la première de Santiago Solari (2-0)

Il leur fallait bien ça. A défaut d'être dangereux face à l'étonnant promu, le Real Valladolid, les Merengue de Santiago Solari, dont c'était la première en tant qu'entraîneur de l'équipe première, ont pu compter sur un but très chanceux avant de faire le break et s'imposer pour la première fois en Liga depuis le 22 septembre, ce samedi au stade Santiago Bernabeu (2-0).

Les Madrilènes ont montré que les blessures béantes ouvertes lors du Clasico une semaine plutôt n'ont pas été refermées, loin de là. Mais c'est normal pour cette équipe qui a perdu, en une semaine, son entraîneur et l'une de ses boussoles, le latéral gauche Marcelo, blessé, et qui était aujourd'hui remplacé par Sergio Reguilon, dont c'était la première titularisation en Liga.

Le jeune joueur, sorti par Solari de la Castilla, aura été à son avantage, dans une partie que le Real a d'abord dominée. Mais ni Benzema (4e, 17e), ni Bale (12e, 36e), n'auront bonifié leurs bonnes intentions, face à un Jodri Masip très solide. Si les visiteurs, sixièmes de Liga avant la rencontre, ont longtemps attendu dans leur camp, ils ont fait trembler une défense Merengue encore très friable dès qu'ils ont décidé de jouer. Las, Antonito (33e) a loupé son face-à-face sur la plus grosse occasion de la première mi-temps.

Une victoire pleine de réussite

Petit à petit, la maison blanche s'est faite de plus en plus discrète, malgré une double occasion à la 55e minute. Et c'est Valladolid qui a fait passer des frissons dans les tribunes du Bernabeu, en touchant deux fois la barre (57e, 66e), puis sur une frappe plein axe de Toni Villa qui a obligé Thibault Courtois a une belle parade (60e), avant que Verde n'inquiète le portier Belge (79e). Au bout de la douleur, les coéquipiers de Karim Benzema ont pris l'avantage sur une frappe de Vinicius contrée avec beaucoup de réussite par Kiko Olivas dans son propre but (1-0, 83e).

Puis le Français, pas adroit ce samedi devant le but, a provoqué un penalty transformé par Sergio Ramos (2-0, 88e), qui a délivré l'ensemble de l'équipe et du stade. Madrid, qui l'emporte après cinq matches de Liga sans victoire, stoppe l'hémorragie et remonte provisoirement à la 6e place. Le début de la rémission ?