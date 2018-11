Liga : Levante, battu par la Real Sociedad, rate une belle occasion

Levante, qui menait pourtant 1-0 dès la 4e minute, s'est écroulé en fin de match en encaissant trois buts en dix minutes face à la Real Sociedad, vendredi, lors du match avancé de la 12e journée du Championnat d'Espagne.

Levante, reste 7e avec 17 points, et aurait pu se mêler à la course à l'Europe, avec des clubs tels que Séville (3e) et l'Atlético Madrid (4e), et même devancer le Real Madrid qui clôturera la journée dimanche à Gérone.