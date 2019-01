Liga - Luis Suarez : le Barça doit-il encore compter sur son vieux fusil ?

"Tous mes rêves sont devenus réels grâce au FC Barcelone. J’espère pouvoir continuer de jouer ici pendant tout le reste de ma carrière mais pour cela, il faudra toujours que j’évolue à mon niveau le plus haut." En deux phrases, la philosophie de Luis Suárez est claire comme de l’eau de roche et à n’en pas douter, le buteur du Barça connaît les règles de l’excellence. Avant lui, de nombreuses stars sont passées au poste tant convoité d’avant-centre titulaire au Barça : David Villa, Zlatan Ibrahimović ou Samuel Eto’o pour ne citer que les trois derniers prédécesseurs. Sur ces trois profils, aucun d’entre eux n’est parvenu à terminer sa carrière au FC Barcelone. Dès lors, comment serait-il possible de croire à une prolongation du rêve pour Suárez ?

La gâchette numéro cinq

D’abord, il y a l’histoire. Le week-end dernier au Camp Nou, Suárez a inscrit un but important dans la victoire contre Leganés (3-1). Un but que certains jugeront entaché d’une faute sur le gardien adverse Iván Cuéllar, mais un but valable quand même et, d’une certaine manière, représentatif de toute l’agressivité que peut injecter El Pistolero dans chaque rencontre avec la tunique blaugrana. Grâce à cette réalisation, Suárez marque son quinzième but en dix-neuf matchs joués dans cette Liga 2018-2019 et porte ton total à 167 unités en 223 matchs officiels. Un ratio assez hallucinant de 0,75 but par rencontre, soit trois buts marqués sur quatre matchs joués. Autant dire que depuis son arrivée à Barcelone à l’été 2014, le natif de Salto fait de sacrés dégâts dans les défenses.

À force de marquer encore et encore, Luis Suárez succède avec style à son homonyme espagnol, premier Ballon d’or du Barça en 1960. Le voilà entré dans un cercle très prestigieux, cinquième ex-aequo au classement des meilleurs buteurs d’un club créé depuis maintenant cent-vingt ans. Suárez rejoint ainsi Josep Escolà, resté onze années au club, et lève la tête pour observer Pepe Samitier (184 buts), László Kubala (194), César Rodríguez (232) et l’intouchable astre Leo Messi, légende au-dessus des légendes azulgranas (577). Si voir Suárez intégrer le podium avant la fin de sa carrière sportive serait un véritable exploit, la question de la pérennité de son excellence reste un point d’interrogation pour la direction barcelonaise.

" "Si le Barça doit trouver un nouvel avant-centre ? Bien entendu !" "

En cela, le Barça vient d’enregistrer le prêt de Kevin-Prince Boateng, transparent pour sa première au club lors de la défaite en coupe du Roi à Séville ce mercredi (2-0). Mais au-delà de cette prestation, l’essentiel est ailleurs : comme Suárez, Boateng fait partie de la génération 1987 et ne représente pas l’avenir du Barça sur le long terme. À ce sujet, Suárez s’était déjà exprimé sur la question. "Si le Barça doit trouver un nouvel avant-centre ? Bien entendu ! J’ai 31 ans et je vais bientôt en avoir 32, réagissait l’intéressé sur la radio uruguayenne Sport 890 en novembre dernier. Le FC Barcelone doit penser comme un club et penser au futur, donc recruter des joueurs. Je suis très autocritique envers moi-même, même quand ça ne va pas." Une réponse de champion, qui sait que tout peut aller très vite à partir du moment où les buts ne rentrent plus comme au bon vieux temps.

Néanmoins, Suárez possède un atout de taille afin de prolonger son aventure au Barça : son amitié avec Lionel Messi. Constamment dans l’ombre de l’Argentin aux statistiques surdimensionnées mais très proche du quintuple Ballon d’or dans la vie privée, Luisito s’amuse au quotidien avec Leo, entre le partage d’un asado bien mérité ou d’une blague avant d’entrer sur la pelouse et régaler les spectateurs venus pour admirer les deux stars principales du Barça. Dès lors, serait-il préférable de laisser à Messi la présence d’un Suárez dans l’effectif afin que La Pulga ne soit pas trop isolée dans le vestiaire ? Avec un contrat qui court jusque juin 2021 au FC Barcelone, Suárez détient sans doute son avenir culé entre ses mains par le biais des performances, individuelles comme collectives.

L’appât du gain ?

Du côté des tribunes présidentielles, Josep Maria Bartomeu ne verrait pas d’un si mauvais œil l’éventuel départ de Suárez sur le plan comptable, afin de "penser comme un club". La raison ? Toujours vérifier à garder une certaine conformité face aux règles du fair-play financier, l’institution primant sur les cas personnels. Après avoir tout juste déboursé 86 millions d’euros bonus inclus pour acquérir les services de Frenkie De Jong dès la saison prochaine, le Barça pourrait donc être amené à poursuivre ce renouveau générationnel et vendre pour acquérir de nouvelles liquidités. Pour Suárez, le Barça ne pourra pas avoir le beurre et l’argent du beurre, et va devoir se confronter à un choix cornélien. Un jour où l’autre, Luis Suárez ne sera plus "au plus haut"…