Real Madrid : Gareth Bale, touché à une cheville, est forfait contre le Rayo Vallecano

L'ailier gallois du Real Madrid Gareth Bale est absent de la liste des Merengues qui affronteront le Rayo Vallecano samedi (18h30) pour la 16e journée de championnat d'Espagne, à cause de problèmes à la cheville droite. Entré en jeu mercredi en Ligue des champions lors de la pire défaite de l'histoire du Real à domicile en C1, 3-0 contre le CSKA Moscou, Bale a fini le match amoindri après un coup reçu à la cheville. Le Gallois ne s'est pas entraîné vendredi avec le groupe et l'entraîneur Santiago Solari avait prévenu que sa présence en Liga samedi était compromise, pour ce derby contre le club du quartier de Vallecas à Madrid. "On verra comment sa cheville évolue d'hier à aujourd'hui et d'aujourd'hui à demain, on en parlera avec l'équipe médicale et avec lui puis on réfléchira" aux possibilités, avait déclaré vendredi le technicien. Solari a finalement décidé de ne pas prendre de risque avant de disputer la demi-finale du Mondial des clubs, mercredi aux Emirats arabes unis.