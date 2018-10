Liga - Real Madrid : Pérez prêt à jouer la carte Solari pour l'après-Lopetegui, Conte battu ?

On le sait, Florentino Pérez est un homme plein de surprise(s). Par exemple, le président du Real Madrid, forcément très remonté après la claque reçue au Camp Nou dimanche face au Barça (5-1), n'a pas encore (officiellement) limogé Julen Lopetegui, pourtant déjà présenté comme ancien entraîneur du club madrilène. Mieux, ce dernier a bel et bien dirigé l'entraînement des Merengues ce lundi, prenant de court tous les médias espagnols. De quoi jeter le doute sur son sort ? On peine à le croire.

Le vrai doute, en réalité, concerne l'idendité de son successeur. Dimanche, quelques heures après le coup de sifflet final du Classico, AS et Marca assuraient qu'il s'agissait d'Antonio Conte, actuellement libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea. Oui mais voilà, au lendemain de ces informations, Florentino Pérez pourrait bien réserver une énorme surprise. En effet, le président du Real Madrid songerait à nommer Santiago Solari, actuel entraîneur de la Castilla (réserve). L'information, révélée par Sky Italia, a été confirmée par Marca.

Un modèle à la Zidane

Ancien joueur du club (2000-2005), le milieu de terrain aurait les faveurs de Pérez. Pourquoi ce choix ? Le boss de la Casa Blanca souhaiterait suivre le modèle Zinedine Zidane, qui avait été catapulté de la Castilla à l'équipe première en janvier 2016. Avec la réussite qu'on lui connaît. De plus, Solari serait bien perçu par le vestiaire madrilène. Une donnée à ne pas négliger. Après les propos de Sergio Ramos dimanche, il est facile de comprendre que Conte, lui, n'est pas forcément le bienvenu avec ses méthodes plutôt strictes.

De plus, comme précisé par la chaîne italienne, l'ancien sélectionneur de la Nazionale aurait certaines exigences avant de s'engager au Real. Pas forcément le cas de Solari. Résultat, le nom de ce dernier est actuellement en pole position pour succéder à Julen Lopetegui, qui est toujours, pour le moment, l'entraîneur du club. Question de temps ?