Présents tout récemment en demi-finales de la Ligue Europa, les joueurs de Valence ont forcément imaginé ce scénario : un trophée européen dans la besace couplé à une qualification directe pour la future Ligue des champions. Comme Francfort (éliminé par Chelsea aux portes de la finale), les hommes de Marcelino ont en fait manqué cette opportunité en chutant deux fois contre Arsenal (3-1 à Londres puis 4-2 à Mestalla).

Neuf jours ont passé depuis cet échec et on peut dire que Valence s’en est plutôt bien remis. Après son succès contre Alavés (3-1), dimanche dernier, le club Ché a donc dominé samedi Vallalodid (0-2) pour sa dernière sortie de la saison en Liga. Quelques instants avant la pause, via Carlos Soler (0-1, 36e), et quelques instants après, par Rodrigo (0-2, 52e), les Valencians ont fait fructifier deux intenses pressings pour se mettre à l’abri. Ils seront bien de retour en Ligue des champions dans quelques mois, comme la saison passée.

Getafe et Séville se contenteront de la C3

Arrivé sur le banc à l’été 2017, en provenance de Villarreal, Marcelino vient de conclure un deuxième exercice à la quatrième place de la Liga avec sa nouvelle équipe. Il devance cette fois-ci Getafe (5e) et le Séville FC (6e), deux clubs qui pouvaient encore rêver de la C1 lors de cette ultime journée. Mais il fallait un faux pas de Valence pour cela et Getafe n’a de toute façon pas réussi à conclure son impressionnante saison par une victoire devant Villarreal (2-2). Les Sévillans de Wissam Ben Yedder, auteur de son 18e but en championnat, ont eux dominé pour l’honneur l’Athletic Bilbao (2-0).

De son côté, Valence disputera la semaine prochaine une finale "bonus" contre l'ogre barcelonais en Coupe du Roi. Certains de retrouver la prestigieuse Ligue des champions, les partenaires de Gonçalo Guedes peuvent désormais rêver de doublé. Sacrée aventure.