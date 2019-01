Liga : Villarreal licencie Luis Garcia et rappelle Javi Calleja

Villarreal la joue comme Monaco ! Après Leonardo Jardim rappelé sur le Rocher trois mois après avoir été évincé, le club espagnol a annoncé mardi limoger Luis Garcia et rappeler sur le banc Javi Calleja, démis de ses fonctions il y a seulement 50 jours. Relégable et sans victoire en Championnat d'Espagne depuis fin novembre, le "sous-marin jaune" a expliqué avoir choisi Calleja pour sa connaissance du club et de l'effectif, avec la mission d'éviter une descente en deuxième division.

"Il nous reste 17 matches (en Liga) et c'est la raison pour laquelle j'ai estimé que nous avions besoin d'une personne qui connaisse l'effectif et la situation actuelle du club et qui soit totalement impliquée", a expliqué le président Fernando Roig en conférence de presse.

Luis Garcia remercié après une victoire en neuf matches

Arrivé le 10 décembre en remplacement de Calleja, Luis Garcia n'a remporté qu'un seul match toutes compétitions confondues, le 13 décembre contre le Spartak Moscou en Europa League (2-0). Ont suivi huit matches officiels sans victoire, dont une élimination en huitièmes de Coupe du Roi contre l'Espanyol Barcelone (2-2, 1-3) puis une lourde défaite 3-0 samedi en Liga à Valence qui a précipité sa chute.

Après 21 journées en Championnat d'Espagne, Villarreal est 19e avec seulement 18 points, à cinq longueurs du premier non-relégable. En Ligue Europa, le club de la région valencienne affrontera en 16es de finale le Sporting Portugal (14 et 21 février). Calleja, qui a vécu 65 matches sur le banc de Villarreal lors de son premier passage (2017-2018), dirigera l'entraînement de mercredi et fera son retour en compétition dimanche en Liga contre l'Espanyol.