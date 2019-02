Liga : Villarreal s'impose face au FC Séville (3-0), le Betis et Alavès se neutralisent (1-1)

Trois mois que Villarreal attendait ça en championnat. Trois mois que le sous-marin jaune n'avait pas connu la victoire en Liga. Face au FC Séville les hommes de Javier Calleja n'ont pas fait les choses à moitié. Ils se sont imposés très largement 3-0 face à un FC Séville qui reste sur une seule petite victoire sur ses 8 derniers matchs de championnat.

Devant au score dès la 20e minute de jeu et l'ouverture du score d'Alvaro Gonzalez sur corner (1-0, 20e), Villarreal a ensuite fait le break juste avant la pause sur un but de Karl Toko Ekambi, magnifiquement servi dans la surface par une talonnade de Carlos Bacca (2-0, 45e).

Villarreal toujours dans la zone rouge

Au retour des vestiaires si le FC Séville a eu l'occasion de revenir au score par Sarabia (50e) ou El Haddadi (57e), Asenjo a été vigilant. Et c'est bien Villarreal qui, en fin de match et par l'intermédiaire de Pedraza (3-0, 86e), a donné plus d'ampleur au score.

Grâce à ce succès, le premier en championnat depuis le 25 novembre dernier, Villarreal remonte à la 18e place, à seulement un point du Celta Vigo, premier non relégable. Le FC Séville reste lui scotché à la quatrième place, à désormais 8 points du podium et avec plus qu'un petit point d'avance sur Getafe, 5e.

De son côté le Betis Séville a été tenu en échec 1-1 par le Deportivo Alavés. Giovani Lo Celso avait ouvert la marque à la 15e minute de jeu avant que Maripan ne vienne égaliser (28e) pour Alavés.