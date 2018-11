Lionel Messi, quintuple "Pichichi", ravi d'une Liga "plus relevée que jamais"

Récompensé lundi par son cinquième trophée de meilleur buteur de Liga ("Pichichi") après avoir inscrit 34 buts en 2017-2018, Lionel Messi n'a pas manqué de souligner la progression du championnat espagnol.

"C'est une bonne chose, je crois que la Liga est plus relevée que jamais et rien n'est facile", a déclaré Messi au lendemain d'une défaite surprise du Barça, leader, face au Betis Séville au Camp Nou (4-3). Les six premiers du classement se tiennent en quatre points après 12 journées. "N'importe qui peut battre n'importe qui et je pense que c'est une bonne chose pour la Liga et pour les spectateurs. J'espère que ça va continuer comme ça", a poursuivi l'attaquant argentin (31 ans) lors de cette remise de prix organisée par le quotidien Marca à Barcelone.

Messi, également récompensé par le trophée de meilleur joueur de la saison écoulée, a assuré revenir en forme après une fracture d'un bras qui l'a tenu éloigné des terrains pendant trois semaines. "C'est vrai qu'au début du match (dimanche) j'avais un peu d'appréhension", a raconté l'Argentin. "Mais au fil du match je me suis lâché un peu plus. J'avais hâte de revenir sur le terrain."

La saison dernière, Messi a décroché son cinquième trophée de meilleur buteur du Championnat d'Espagne après 2010, 2012, 2013 et 2017, rejoignant au palmarès les légendes Alfredo Di Stéfano, Quini et Hugo Sanchez. Cette saison, la star du Barça est co-leader du classement des buteurs avec son coéquipier Luis Suarez (9 buts). Et il peut entrer un peu plus dans l'histoire de la compétition espagnole s'il égale les six trophées de "Pichichi" du mythique attaquant basque Telmo Zarra entre 1945 et 1953.

Messi, qui est d'ores et déjà le meilleur buteur absolu de l'histoire de la Liga avec 392 buts en 428 matches, reste sur dix saisons consécutives avec au moins 20 buts inscrits. D'ailleurs, le président de la Liga Javier Tebas s'est montré favorable lundi à l'idée de créer un trophée qui porte le nom de l'Argentin lorsque celui-ci prendra sa retraite. "C'est une bonne idée. Selon moi, quand Leo Messi arrêtera de jouer, il faudra créer un prix en Liga qui s'appelle 'Leo-Messi'", a dit le dirigeant. "J'espère qu'il le verra d'un bon oeil aussi. C'est le meilleur joueur de l'histoire."