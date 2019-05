L'Atlético perd encore l'un de ses joueurs emblématiques. Comme l'annonçait la presse madrilène ces derniers jours, Juanfran quittera bien les Colchoneros au terme de son contrat, qui expire le 30 juin prochain. Le latéral droit espagnol l'a confirmé jeudi lors d'une conférence de presse. "Ce sont mes derniers jours à l'Atlético, mais j'espère revenir bientôt, a-t-il déclaré. C'est ce que je souhaite car c'est ma maison." Arrivé en 2011 en provenance d'Osasuna, le joueur de 34 ans a disputé 355 matches et remporté sept titres sous les couleurs du club rojiblanco.

Juanfran était l'un des cadres de la défense de l'Atlético, même si une blessure à un mollet et la concurrence du Colombien Santiago Arias ont entraîné une diminution sensible de son temps de jeu cette saison (30 matches toutes compétitions confondues, dont 22 en Liga). Après quasiment huit années au club, linternational espagnol (22 sélections) a choisi de relever un nouveau, et probablement dernier, défi en refusant la prolongation de contrat pour une saison supplémentaire proposée par ses dirigeants.

En attendant Filipe Luis, Diego Costa et Rodrigo

La direction du club madrilène doit ainsi compenser un nouveau départ. Elle devait déjà faire face à ceux de plusieurs éléments clés. Le chef de défense, Diego Godin, également en fin de contrat, va lui aussi quitter l'Atlético. Tout comme Lucas Hernandez, transféré au Bayern Munich pour 80 millions d'euros. Et bien sûr Antoine Griezmann, l'homme fort de l'attaque des Colchoneros, qui a annoncé son départ il y a une dizaine de jours après avoir pris la décision de payer sa clause libératoire de 120 millions d'euros au 1er juillet.

L'exode pourrait encore se poursuivre. Filipe Luis, lui aussi en fin de contrat, souhaite changer d'air même si les dirigeants madrilènes négocieraient encore pour prolonger le bail du latéral gauche brésilien. Les départs de Diego Costa et surtout de Rodrigo, annoncé avec insistance du côté de Manchester City après une saison très prometteuse dans l'entrejeu des Colchoneros, sont également dans les tuyaux. Juanfran ne sera donc vraisemblablement pas le dernier à quitter le navire.