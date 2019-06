Si sa saison s'est terminée sur un échec collectif, Matthijs de Ligt il s'est révélé aux yeux du monde entier à l'occasion de cet exercice 2018-2019. A 19 ans, le défenseur central a conquis le championnat néerlandais, la coupe des Pays-Bas, a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la Ligue des Nations. Surtout il aura fait preuve d'une grande maestria balle au pied et d'un sang-froid rare pour son poste et son âge. Avant de quitter la péninsule ibérique, De Ligt a accordé une interview au Mundo Deportivo dans laquelle il a principalement évoqué son avenir, alors que le joueur est convoité par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Et l'international néerlandais l'assure, il compte bien prendre le temps nécessaire afin de prendre la meilleure décision qui soit.

"Aujourd'hui, je ne sais pas ce que me dit mon cœur. J'ai toujours été concentré sur l'Ajax et la sélection. Maintenant, durant mes vacances, je vais pouvoir penser et décider de ce que je vais faire à l'avenir", a déclaré la pépite néerlandaise sur la suite à donner à sa carrière au lendemain de la défaite des Pays-Bas face au Portugal (0-1) en la finale de la Ligue des Nations.

" Je veux être protagoniste et jouer beaucoup de matches "

Quel est l'élément central dans le choix de sa future destination ? "Pour moi, l'important est de savoir si dans l'équipe dans laquelle je vais jouer, je peux être protagoniste et jouer beaucoup de matches", a-t-il assuré. Et ce peu importe la "concurrence" du FC Barcelone précise le joueur qui compte déjà dans ses rangs quatre défenseurs centraux avec les présences de Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Jean-Clair Todibo.

"Je vais prendre mon temps", répète-t-il, comme il l'avait annoncé en zone mixte lors du succès des Pays-Bas face à l'Angleterre (3-1) en demi-finale de la Ligue des Nations. Et peu importe l'attractivité que suscite le Barça avec les présences de son coéquipier Frenkie de Jong et de Lionel Messi. Les individualités ne vont pas dicter ses choix. "Bien sûr que ce serait beau, mais je dois aussi observer ce qui est le mieux pour moi", a-t-il exposé. Très courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, "l'argent n'est pas le problème", a-t-il conclu alors que le club de la capitale semble avoir une plus grande flexibilité dans ce dossier. Pour rappel, selon De Telegraaf, le PSG serait disposé à offrir les 85 millions d'euros réclamés par le club amstellodamois ainsi qu'à payer la commission importante de l'agent du joueur, Mino Raiola, estimée à dix millions d'euros.

Des considérations qui échappent au joueur qui préfère prendre la décision que lui dictera son cœur. "Je vais y penser et décider durant mes vacances, rien de plus". Alors on attendra….