Le 11 juillet. Voilà la date qui revient en Une d'El Mundo Deportivo, le quotidien catalan, pour la présentation d'Antoine Griezmann. Selon le média très proche du FC Barcelone, le transfert du champion du monde chez les Blaugrana est quasiment bouclé alors que sa clause libératoire est descendue à 120 millions d'euros depuis le 1er juillet. Il ne resterait plus que quelques infimes détails à régler.

Le contrat porte sur les cinq prochaines années avec un salaire net de 16 millions d'euros et non de 23 comme il était prévu l'année dernière avant la volte-face de l'attaquant de l'Atlético Madrid. Le deal, qui ne dépassera pas le montant de la clause libératoire, devrait se conclure cette semaine alors que les dirigeants catalans vont rencontrer leurs homologues madrilènes ainsi que la soeur et conseillère du joueur, Maud.

Tout l'enjeu pour le Barça est de conclure ce dossier rapidement pour que Griezmann puisse démarrer la pré-saison dès la date de reprise du club, le 14 juillet. Voilà pourquoi les champions d'Espagne aimerait présenter leur recrue le 11 juillet.