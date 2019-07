C’est un vrai coup de pression fait par l’Atlético ce vendredi. Josep Maria Bartomeu a pris la parole pour faire le tour de l’actualité du Barça. Le président catalan a ainsi confirmé avoir tenu une réunion avec les dirigeants madrilènes jeudi concernant le transfert possible d’Antoine Griezmann. Une prise d’initiative publique qui n’a pas enchanté les Colchoneros puisqu’un communiqué acerbe a été dégainé dans la foulée.

Les mots sont durs mais reflètent la position madrilène, qui vient de recruter Joao Felix, amené à remplacer Antoine Griezmann. Depuis de longs mois, le Français est annoncé proche du Barça, à tel point qu’un accord aurait été trouvé entre lui et le Barça mi-février, au moment où le club madrilène était encore en course sur de nombreux tableaux. Une attitude qui ne passe pas pour l’Atlético qui parle de "manque de respect". Et qui met la pression dans le dossier.

"Hier (jeudi, NDLR), une réunion s’est tenue entre Miguel Ángel Gil et Oscar Grau, CEO du FC Barcelone, à la demande du Barça, détaille le communiqué. Monsieur Grau a manifesté, après le passage du montant de la clause libératoire du joueur de 200 à 120 millions d’euros, la volonté du club de payer cette clause tout en demandant un étalement de paiement à partir du 1er juillet. Évidemment, la réponse de l’Atlético fut négative puisque le FC Barcelone et le joueur ont manqué de respect à l’Atlético et ses fans".

Griezmann attendu à la reprise

Mais ce n’est pas tout. "En conséquence, l’Atlético a demandé au joueur, à sa sœur en tant qu’agente du joueur et à son avocat, qu’Antoine Griezmann soit présent dimanche prochain pour remplir ses obligations contractuelles avec le club afin de commencer la présaison avec le reste de l’équipe", détaille encore le texte madrilène.

Voilà donc Griezmann dans l’impasse et le Barça pressé de négocier. Car difficile d’imaginer le Français s’entraîner encore quelques semaines avec l’Atlético alors que son départ est plus que jamais dans les tuyaux et que tous les détails du deal ont été exposés publiquement. Le Barça doit faire vite. Au risque d'obliger inutilement le champion du monde à s'afficher publiquement sous d'autres couleurs que le blaugrana.