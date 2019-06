13 juin 2019. Le jour tant attendu par Eden Hazard. Ce jeudi, l'international belge a réalisé "son rêve", celui de porter (enfin) le maillot du Real Madrid. Et les socios du club madrilène n'ont pas manqué à l'appel, puisque selon les médias espagnols, ils étaient plus de 50.000 au Santiago Bernabeu. L'occasion pour eux de faire passer certains messages au président Florentino Pérez, auteur d'un mercato comme on n'en voyait plus depuis des années à Madrid.

Ainsi, avant l'arrivée d'Hazard sur la pelouse, plusieurs supporters ont réclamé la venue de... Kylian Mbappé. "Nous voulons Mbappé, nous voulons Mbappé !", pouvait-on entendre des travées du Bernabeu. Le joueur du PSG, annoncé dans le viseur du Real depuis des semaines, voire des mois, fait donc rêver le public madrilène. Après Militao, Jovic, Mendy et donc Hazard, Pérez va-t-il offrir l'international français à Zinedine Zidane ? Pas certain que les dirigeants parisiens soient du même avis.