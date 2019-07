C'est ce qu'on appelle un cul-de-sac. Ce mardi, L'Equipe dévoile la stratégie du Barça pour convaincre le PSG de lui céder Neymar mais force est de constater que la manœuvre des Blaugranas a peu de chances d'aboutir. Selon le quotidien, qui cite une source proche du Barça, les Catalans ont proposé au PSG deux joueurs "dont les valeurs cumulées dépassent 222 millions d'euros" pour tenter de rapatrier Neymar. Après les achats d'Antoine Griezmann et de Frenkie de Jong, le FC Barcelone manque assez clairement de liquidités.

Et l'échange semble être aujourd'hui le seul moyen possible pour finaliser le deal avec Paris tant que le Barça n'aura pas signé de grosses ventes. Problème, Paris désire de l'espèce sonnante et trébuchante pour se retourner et construire un effectif digne de ses ambitions. Rappelons que Barcelone a dû demander un prêt de 35 millions d'euros pour boucler la vente de Griezmann comme l'a révélé Josep Maria Bartomeu, le président du Barça.

Vidéo - "Plutôt que d'aller chercher Neymar, le FC Barcelone devrait se pencher sur sa défense" 05:03

Quels joueurs en échange ?

En l'état, difficile de l'imaginer débourser plus de 200 millions d'euros pour Neymar. Mais l'été est encore long. Les ventes possibles de Paco Alcacer, André Gomes, Paulinho ou Yerry Mina pourraient donner un peu de mou au Barça mais elles ne seront sans doute pas suffisantes pour finaliser le transfert de Neymar.

Voilà pourquoi l'échange apparaît comme la seule solution envisageable aujourd'hui. Quels sont les joueurs proposés par les Catalans ? Il n'est pas difficile de les imaginer. Pour différentes raisons, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Coutinho et Nelson Semedo ne seront pas forcément retenus cet été en cas de grosses offres. Ce sont donc deux de ces quatre joueurs qui ont dû être proposés par le Barça. Le cas d'Ousmane Dembélé est un peu différent dans la mesure où le Barça et le joueur semblent avoir envie de continuer l'aventure ensemble. Même si As affirme que le champion du monde a d'ores et déjà été proposé au PSG. Paris se contentera-t-il d'accepter les joueurs dont son rival ne veut plus ? Difficile à imaginer. Mais les deux parties ont encore un mois et demi pour sortir Neymar de l'impasse.