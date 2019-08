De retour à Madrid tel le sauveur l'hiver dernier, Zinedine Zidane a pu constater les efforts réalisés par le club merengue pour modifier en profondeur l'effectif. Plusieurs joueurs sur lesquels l'entraîneur français ne comptait pas ont déjà quitté le navire (Marcos Llorente, Dani Ceballos, Sergio Reguilon, Borja Mayoral ou encore Jesus Vallejo) tandis que Florentino Perez a dû sortir le chéquier pour faire venir Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ou autre Rodrygo : le tout pour plus de 300 millions d'euros.

Suffisant pour satisfaire un entraîneur à qui l'on aurait promis les pleins pouvoirs à son retour ? On en serait loin d'après le journal The Independent. Dans son article rendu public mardi soir, le média anglais propose un premier bilan du mercato madrilène et affirme que l'ancien meneur de jeu des Bleus serait très agacé par l'absence de réussite dans le dossier Paul Pogba. Après Eden Hazard, le champion du monde 2018 serait la priorité absolue de "Zizou" pour donner un coup de neuf à son onze de départ et il aurait même menacé de partir s'il n'obtenait pas gain de cause d'ici la fin du marché des transferts.

" Zidane a promis à Pogba "

The Independent a d'ailleurs décidé de citer sa source en nommant Diego Torres du journal El Pais, "l'un des plus proches observateurs" du Real, pour agrémenter son propos. "Ne pas signer Pogba pourrait pousser Zidane à démissionner, aurait ainsi dit Torres au média anglais. Zidane a personnellement promis à Pogba qu'il l'emmènerait à Madrid et il est maintenant dans l'embarras. Cela n'a fait que renforcer le manque de confiance entre Zidane et Florentino Perez. Pour Zidane, son projet et Pogba sont intrinsèquement liés."

Vidéo - Une question sur Pogba et Zidane s'agace... 00:17

Toujours d'après The Independent, Zidane en voudrait à Perez de ne pas réaliser de nouveaux efforts financiers pour faire venir Pogba, s'interrogeant notamment sur sa réelle liberté d'action dans le domaine sportif. Et le quotidien anglais de rappeler que Perez, dans le même temps, étudierait de près la piste Neymar, rendant l'argument d'un manque de liquidités pour Pogba peu crédible aux yeux de Zidane.

Pour rappel, le mercato anglais s'est clôturé le 8 août dernier dans le sens des arrivées, ce qui autorise toujours Manchester United à laisser filer Paul Pogba cet été mais qui l'empêche, de fait, de lui trouver un remplaçant d'ici l'hiver prochain. Dimanche après-midi, "La Pioche" a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre de Premier League entre les Red Devils et Chelsea (4-0), signant notamment deux passes décisives. De quoi faire regretter un peu plus Zidane ?