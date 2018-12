"Très difficile de quitter Paris" : Messi ne croit pas à un retour de Neymar au Barça

Alors qu’en Italie et en Angleterre, les clubs bataillent pour répondre aux objectifs, ce sont les vacances pour les joueurs de Liga. Pour l’occasion, Lionel Messi a livré une interview pour le quotidien Marca, dans laquelle il revient notamment sur les rumeurs persistantes ces derniers mois à propos d'un retour de Neymar au Barça. Des rumeurs peu fondées pour l’ami du Brésilien.

"Je vois ça de façon compliquée, a-t-il admis. Nous aimerions qu'il revienne pour ce qu'il est, à la fois en tant que joueur et pour le vestiaire. Nous sommes amis, nous vivons de très belles choses, d'autres moins, mais nous passons beaucoup de temps ensemble. Cependant, je trouve très compromis de le voir quitter Paris. Le PSG ne va pas lâcher Neymar", a-t-il poursuivi sur ce sujet.

"Dembélé ? C’est un phénomène"

Par ailleurs, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a évoqué le prix décerné cette année à Luka Modric. Est-il déçu d’avoir terminé cinquième ? A-t-il des regrets ? Absolument pas. Selon lui, il n’avait aucune chance d’être élu une sixième fois. "Pour être honnête, je n’y accorde pas d’importance même si c’est un prix très pertinent. Je savais que je n’avais pas la possibilité de le gagner cette saison. Quand j’ai vu les noms, je savais que je n'allais pas être choisi. A partir de là, peu importe d’être troisième, quatrième ou cinquième. En ce sens, je n'étais pas surpris car je ne m'attendais à rien."

Enfin, l’Argentin a évoqué le cas d’Ousmane Dembélé, qui se fait remarquer aussi bien sur ses qualités sur le terrain que par son manque de discipline, après de multiples retards à l’entraînement. Et La Pulga admet ne se faire aucun souci sur l'avenir brillant qui attend l'attaquant français. "Sur le terrain, c'est un phénomène, a-t-il fait remarquer d’emblée. Il a des qualités uniques. Sa carrière dépend de lui, il a toutes les qualités pour être le joueur qu’il souhaite devenir. Il pourrait être l'un des meilleurs au monde en raison de ces conditions. D’autre part, c'est un jeune garçon qui s'adapte à la ville et au club. Moins vous en parlez, mieux c'est. Il faut le laisser tranquille. Il est conscient des erreurs qu’il a commises. Il a réglé ça, et il est à nouveau le Dembélé du début et que nous voulons tous voir. Je suis serein, c'est un très bon garçon et tous ensemble, on va l’aider à se concentrer sur le football." Dans ce cadre, Lionel Messi pourrait aller chercher son dixième titre de champion d'Espagne et sa cinquième Ligue des champions cette saison.