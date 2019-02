Officiel : Ernesto Valverde prolonge son contrat jusqu'en 2020 avec le Barça

C'est une (petite) surprise. Via un communiqué officiel, le Barça a annoncé ce vendredi avoir prolongé le contrat d'Ernesto Valverde, son entraîneur. "Le FC Barcelone et Ernesto Valverde ont trouvé un accord concernant la prolongation de contrat de l'entraîneur d'une saison (2019/2020), plus une avec option (2020/2021)", explique le club catalan. La signature interviendra ce vendredi matin dans les locaux du Camp Nou.

Un bilan honorable... mais des critiques

Intronisé le 29 mai 2017, Valverde poursuit donc l'aventure sur le banc du Barça. Comme le souligne le communiqué, le successeur de Luis Enrique a des "chiffres excellents" depuis son arrivée. "Après une Liga et une Coupe du Roi remportées dès sa première saison, il a soulevé la Supercoupe d'Espagne lors de l'exercice en cours. Au total, Valverde a été sur le banc du Barça lors de 96 matches. Il en a gagnés 68%, soit 65 victoires, pour 22 matches nuls et seulement 9 défaites", rappelle l'actuel leader de la Liga.

Malgré son bilan, Valverde suscite parfois les critiques des supporters du Barça. Du jeu produit à certains choix discutables, l'ancien coach de Valence n'est que rarement épargné. Et si certains avaient imaginé un possible changement en fin de saison, il n'en sera donc rien. Ernesto Valverde est parti... pour rester.