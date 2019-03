Pérez, documentaire, Marcelo : Sergio Ramos assume ses "erreurs" au Real

Sergio Ramos brise le silence. Probablement lassé des polémiques et des critiques dont il fait l'objet, le capitaine du Real Madrid a décidé de communiquer via son compte Twitter. Et il n'élude aucun sujet. Moqué pour son choix se de faire suspendre volontairement au match retour face à l'Ajax Amsterdam, qui se révèlera finalement fatal pour la qualification des siens, l'Espagnol assume.

"L'enchaînement des événements ces derniers jours a été un désastre et je ne me cache pas, nous ne nous cachons pas. Les joueurs sont les principaux responsables et moi, en tant que capitaine, encore plus", écrit-il en préambule. "Mon carton jaune reçu à Amsterdam a-t-il été une erreur ? Ç’a été une erreur de A à Z et je l’assume à 200%", reconnaît le défenseur.

Entouré de caméras le filmant dans le cadre d'un reportage lors de ce mach, Ramos livre sa version des faits. "Pourquoi ai-je tourné ce documentaire ? Il y a des engagements qui ont été tenus et je n’ai pas pensé que le match pourrait se dérouler de la sorte. Au fil des minutes, on enregistrait moins", assure le capitaine du Real Madrid.

"Ce qui se passe dans le vestiaire se règle dans le vestiaire"

Concernant une éventuelle altercation dans le vestiaire avec Florentino Pérez, son président, Sergio Ramos ne dément pas. "Ce qui se passe dans le vestiaire se règle dans le vestiaire. Il n'y a aucun problème. Nous avons un intérêt commun : le Real Madrid", écrit l'Espagnol. Et concernant un éventuel accrochage avec Marcelo à l'entraînement, comme évoqué par Marca, le capitaine madrilène préfère banaliser la chose.

Vidéo - Sergio Ramos sur le départ… mais pour aller où ? 06:23

"Il y des accrochages à tous les entraînements, cela fait partie d'un travail effectué sous tension. C'est anecdotique (...), Marcelo est comme un frère", confie-t-il. Pour conclure, Ramos a également tenu a faire le point sur la question de l'entraîneur. Fragilisé et (preque) condamné, Santiago Solari a toutefois tout son "soutien". "Qu’est-ce qu’il se passe avec l’entraîneur ? C’est une décision qui ne nous appartient pas et pour laquelle nous n’interférons pas. Nous avons un énorme respect pour sa fonction et nous soutenons toujours l’entraîneur du Real Madrid. Ces réflexions sont les conséquences d’une saison profondément décevante", explique-t-il.

"Mais si nous n’avons pas eu de succès, la défaite ne vas pas nous arrêter. Nous sommes obligés à continuer de travailler et à progresser. J’ai toujours eu conscience que certains privilégiés comme nous jouent pour le Real Madrid et faisons partie de son histoire. Mais le Real Madrid sera toujours le Real Madrid. Aucun nom ne fait la légende de ce club, mais tous ces noms écrivent ensemble l’histoire", conclut celui qui a remporté quatre Ligue des champions avec son club.