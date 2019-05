Clap de fin pour Antoine Griezmann. L'international français a effectué sa dernière sortie sous les couleurs de l'Atletico de Madrid lors de la 38e et dernière journée de Liga face à Levante, samedi. Dans un match sans enjeu et au spectacle très moyen, les Colchoneros menés de deux buts et réduits à dix, sont parvenus à accrocher le match nul (2-2) par l'intermédiaire de Rodrigo Hernandez (68e) et Sergio Camello (79e). L'Atletico termine deuxième du championnat.

Ce n'était pas le plus beau match d'Antoine Griezmann avec les Rojiblancos. Ce ne sera pas non plus celui dont se souviendront les supporters madrilènes. Le dernier des 257 rencontres du champion du monde français avec l'Atletico n'a pas été un grand cru. Alors que les Colchoneros étaient assurés de terminer deuxième de Liga, cette affiche face à Levante, déjà maintenu, n'offrait rien d'autre qu'un dernier baroud d'honneur pour les cadres sur le départ. Après neuf saisons, l'emblématique capitaine Diego Godin avait déjà fait ses adieux à ses supporters au Wanda Metropolitano le week-end dernier. Ce 18 mai, les yeux étaient rivés sur son ami, le numéro 7.

Griezmann s'est éteint

Grizou a laissé passer l'opportunité d'offrir à ses supporters un cadeau d'adieu. Menés d'entrée sur corner par une subtile aile de pigeon du défenseur Erick Cabaco (6e), les Colchoneros ont essayé de réagir. Le Mâconnais aurait pu être l'homme de la soirée s'il avait frappé son coup franc quelques centimètres plus à gauche du but adverse (22e). Servi dans l'axe, Griezmann a ensuite enroulé une belle frappe face à Koke, mais le portier a claqué une superbe parade (24e) pour garder l'avantage. Derrière, la star tricolore s'est éteinte et son compatriote Thomas Lemar s'est montré bien plus inspiré et percutant.

Antoine Griezmann et Filipe Luis Kasmirski avant Levante - Atlético de Madrid en Liga le 18 mai 2019Getty Images

Les Rojiblancos ont été bien fébriles là où ils excellent habituellement, dans l'engagement et la solidité défensive. Sur une erreur de Thomas, Roger a intercepté le ballon et est allé doubler la mise pour gâcher un peu plus la dernière de l'attaquant français (35e). Le passage aux vestiaires n'a pas permis à l'Atletico de retrouver sa fameuse grinta. Angel Correa a rapidement vu rouge sur une intervention violente sur Chema (49e) et a laissé ses coéquipiers se débrouiller à 10. On attendait les cadres, ce sont finalement Rodrigo et Camello qui ont permis aux hommes de Diego Simeone de recoller au score et d'éviter de terminer la saison sur une mauvaise note. Le premier a d'abord envoyé un missile dans la lucarne de Koke (68e), avant que le deuxième, rentré à la mi-temps, n'inscrive son premier but en Liga pour sa première avec les pros à 18 ans (79e).

Les Colchoneros ont eu chaud. Roger a trouvé la transversale en fin de match (86e) et Levante aurait dû bénéficier plus tôt d'un penalty pour une faute dans la surface de Godin sur Bardhi. El Cholo a demandé à ses joueurs de se calmer et de conserver le score. Antoine Griezmann a tiré sa révérence sans ajouter un pion supplémentaire à ses 133 buts avec l'Atletico de Madrid. Sa légende reste entière. Les cadres du vestiaire Rojiblancos de ces dernières années, Diego Godin, Juanfran, et Filipe Luis, ont aussi livré leur dernier combat. C'est la fin d'un cycle du côté de Madrid.