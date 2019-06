Le mercato est une histoire d'affaires à saisir. Et surtout d'opportunités réalisables à concrétiser. Il faut ainsi en avoir conscience : tous les transferts ne peuvent pas se faire. Même pour un club comme le Real Madrid qui dispose de moyens colossaux pour animer le marché cet été. Une fois n'est pas coutume, l'argent ne fait donc pas tout dans le monde du ballon rond. Dans cette perspective, le club merengue a signé l'opération idéale avec Eden Hazard. Certes, le prix (100 millions plus divers bonus pouvant monter jusqu'à 130 millions d'après la presse) est élevé pour un joueur de 28 ans qui ne disposait plus que d’un an de contrat à Chelsea. Mais le Real a quand même de quoi se féliciter. Pour plusieurs raisons.

Déjà, Eden Hazard est une individualité de classe mondiale. Un des rares joueurs aptes à faire basculer un match sur son talent et une de ses inspirations. Et il l'a déjà démontré avec Chelsea ou la Belgique. Il ne faut pas oublier qu'on parle quand même d'un élément qui a été élu meilleur joueur de Premier League en 2015 et deuxième meilleur joueur de la dernière Coupe du monde. En clair, cela faisait quelques temps que le Real n'avait pas enregistré un renfort avec ce type de CV.

Quelle autre star pouvait changer de club ?

Pour juger vraiment ce transfert et se rendre compte du coup réalisé par le Real dans sa quête de renouveau, il faut en fait se poser une question : quel joueur disposait d'un profil plus séduisant sur ce marché estival dans le domaine offensif ? Personne. Alors qu’Antoine Griezmann ne l'est pas forcément et que l’on voit mal l'Atlético le lâcher à son voisin honni, les attaquants de classe mondiale d'un calibre plus élevé que le Belge ne sont en effet pas susceptibles de changer d'air. Cristiano Ronaldo parti de la Maison Blanche l'été dernier, Lionel Messi intouchable et impensable pour le Real, Kylian Mbappé et Neymar hors d'atteinte tant que le PSG ne compte pas s'en séparer, ils n’étaient pas légion aptes à assouvir les désirs madrilènes. La porte était en revanche entrouverte pour Hazard. Et le Real a su s'y engouffrer.

Ce n’est pas pour rien si Hazard était la cible numéro 1 du Real. Il était en fait la première individualité d'un tel calibre envisageable pour le Real. Cet été, l'ancien Lillois avait ainsi de nombreux atouts pour être la recrue offensive rêvée de Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché son admiration pour son nouveau joueur depuis son éclosion avec le LOSC. Grâce à son expérience déjà. Alors que le Real a besoin de relancer son projet après une année blanche, Hazard n'est pas le premier venu. Il sait faire gagner son équipe. Il l'a fait avec Lille et Chelsea, qu'il a aidé à remporter deux titres de champion d'Angleterre (2015, 2017) et deux Ligues Europa (2013, 2019). Alors certes, il a régulièrement déçu en Ligue des champions. Mais le Real, 13 fois titrés en C1, a tout pour l'aider à passer un cap dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Son profil technique a également de quoi faire le bonheur de Zizou. Le technicien français voulait "plus de force en attaque". Avec l'international belge, il est servi. Il récupère un joueur créatif, décisif et qui fait de vraies différences ballon au pied mais aussi avec sa vision du jeu. Un renfort de poids pour ce Real orphelin de CR7. Sa saison en Premier League est là pour témoigner de l'impact qu'il peut avoir avec ses buts (16) et ses passes décisives (15). Le natif de La Louvière, un "joueur fantastique" dixit Zidane, a clairement tout pour devenir l'un des joueurs phares du nouveau projet madrilène. Le Real, qui l'a longtemps courtisé en vain, ne devrait pas regretter son investissement. Et peut le faire grandir encore pour l'aider à intégrer ce Top 3 mondial qui lui tend les bras s’il brille en Espagne.