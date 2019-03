Attendue avec le retour de Zinédine Zidane sur le banc merengue, les grandes manœuvres du Real Madrid sur le marché des transferts pourraient concerner un joueur inattendu l’été prochain : Raphaël Varane. L’Equipe assure lundi que le défenseur central des Bleus est en pleine réflexion quant à la suite à donner à sa carrière dorée, qu’il pourrait poursuivre loin de la capitale espagnole.

A 25 ans, Varane a tout gagné avec le légendaire club espagnol. En déjà huit saisons passées du côté de Santiago Bernabéu, le Français recruté à Lens en 2011 pour 10 millions d’euros a soulevé 14 trophées, dont 4 Ligues des champions. Du coup, le Lillois de naissance a, à en croire les informations du journal sportif, l’impression d’être arrivé à la fin d’un cycle. Un deuxième point pourrait le décider à quitter le Real : homme de défis, Varane ne serait pas contre en relever un nouveau en quittant Madrid et sa zone de confort.

Le défenseur le plus cher de l'histoire ?

Reste deux points à éclaircir et pas des moindres : si l’envie du Français de changer d’air se confirmait, où irait-il ? Et pour quel montant ? L’Equipe estime à raison que seule "une poignée de clubs au monde" aurait les moyens d’attirer celui qui s’est révélé chez les Sang et Or, à commencer par Manchester United, qui avait déjà dragué le Français par le passé. Il faudra en effet casser sa tirelire pour espérer faire du champion du monde son nouveau roc défensif : le quotidien sportif considère qu’une indemnité de transfert tutoyant les 140 millions d’euros "ne serait pas du domaine de l’incroyable". A ce prix-là, Varane deviendrait le défenseur le plus cher de l’histoire, loin, très loin devant les 84 millions investis par Liverpool sur Virgil van Dijk à l’hiver 2018. On demande à voir.