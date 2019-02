Real Madrid - Calderon : "J'ai la sensation que Mourinho sera sur le banc la saison prochaine"

Au lendemain de la cuisante défaite (0-3) du Real Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, les oiseaux de mauvais augure volent au-dessus de Santiago Solari au Real Madrid. L'ancien président merengue Ramon Calderon est l'un d'un de ces mauvais augures les plus écoutés, après une prédiction publiée sur Twitter : "J'ai la sensation, et un peu plus, que Mourinho sera sur le banc du Real Madrid la saison prochaine".

L'ancien président de la Maison Blanche (2006-2009) en a même rajouté une couche ce jeudi auprès du média madrilène AS : "J'en suis certain (de son retour). Il (Florentino Pérez) a déjà essayé de le faire revenir il y a quelques mois. C'est l'unique entraîneur qu'il respecte. (…) Il impose son autorité aux joueurs, il impose son autorité à la presse. Il lui a déjà fait confiance. Je suis certain qu'il sera là la saison prochaine."

Le retour de Mourinho, un serpent de mer pour le Real, et pour Calderon

Ce n'est pas la première fois que Caldéron se prononce sur ces questions de succession après l'ère Zinedine Zidane (2015-2018). Avec une idée fixe, ces propos venant corroborer ce qu'il affirmait déjà en octobre dernier, alors que Lopetegui vivait ses dernières heures à la tête de l'équipe merengue.

"Si Pérez est encore avec l'équipe pour quelques années, Mourinho reviendra ici", avait-il déclaré pour ESPN. "Je n'ai aucun doute. C'est le seul coach que le président a respecté. Pour le meilleur ou pour le pire, je pense qu'il reviendra - s'il quitte Manchester bien sûr. Mais tôt ou tard, je pense qu'il sera à nouveau ici", avait-il ajouté. Si José Mourinho est désormais libre, reste à savoir si Florentino Pérez sera prêt à résoudre le reste de l'équation l'été prochain.