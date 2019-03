Real Madrid - Fracture entre Santiago Solari et son vestiaire après la titularisation de Gareth Bale

Avec un Karim Benzema en feu, Santiago Solari avait un temps donné l’impression d’avoir apporté un supplément d’âme au Real Madrid. Et puis, le Barça est passé par là. Et patatras. Battu à deux reprises en l’espace de quelques jours par son rival honni, le Real est de nouveau dans une spirale négative. Et, ce lundi, le coach argentin est au centre des interrogations côté madrilène.

A en croire Marca, le vestiaire merengue aurait très mal accueilli le choix de Solari de faire débuter Gareth Bale comme titulaire samedi. Transparent depuis quelques semaines, le Gallois a traversé la partie tel un fantôme et ne cache plus son malaise au sein de l’effectif madrilène. Selon le quotidien, les relations entre Bale et ses coéquipiers n’ont jamais été aussi fraîches. Et le choix de Solari de le privilégier à Lucas Vazquez ou Marco Asensio a fait grincer des dents.

Vidéo - Mourinho : "Sans Ronaldo, qui marque au Real ? À part Benzema..." 01:01

La Ligue des champions ou la porte

La gestion du cas Isco interroge aussi en interne. Entré en jeu à la plus grande surprise de Bernabéu et du principal intéressé pour mener la révolte, le meneur espagnol est apparu comme un potentiel sauveur alors qu’il est laissé de côté depuis des semaines par son coach. Dès lors, la direction madrilène s’interroge.

Pire pour Solari, selon AS, le Real travaille déjà à sa succession et trois pistes se dégagent nettement dans l’esprit de Florentino Perez : Joachim Löw, Massimilano Allegri et Mauricio Pochettino. Alors, les heures de Solari sont-elles comptées ? Selon le quotidien espagnol, seul une victoire finale en Ligue des champions pourrait sauver sa tête. Sa mission sauvetage commence donc dès mardi…