Real Madrid - Kroos : "Nous sommes concentrés sur la Coupe du Roi et la Ligue des champions"

Relégué à 10 points du FC Barcelone en championnat, il sera compliqué pour le Real Madrid d’aller ravir le titre aux Catalans. Une donnée dont le milieu de terrain, Toni Kroos, est bien conscient, raison pour laquelle l’international allemand a révélé au quotidien allemand Berlin Die Welt les deux principaux objectifs du club madrilène : la Coupe du Roi et la Ligue des champions. "Nous sommes encore complètement en course dans deux compétitions. C'est là-dessus que nous sommes concentrés. Il n'y a aucune raison de baisser les bras, nous avons toujours la possibilité de gagner des titres", estime Kroos.

" La saison dernière, nous étions aussi hors course en Liga assez tôt. (…) Et nous avons regagné la Ligue des champions "

Le milieu de terrain a également admis la première partie de saison insuffisante des siens, que ce soit en termes de jeu ou de résultats. "Évidemment nous avons eu quelques problèmes et nous avons lâché trop de points pendant les matches aller en Liga, nous avons fait beaucoup d'erreurs pendant cette période", admet-il. "Malgré tout, j'ai toujours su, et ce sont les dernières années qui me donnent cette confiance, que nous avons une équipe excellente et que nous n'avons pas le droit de laisser tomber". "La saison dernière, poursuit-il, nous étions aussi hors course en Liga assez tôt, de sorte que le titre n'était plus réaliste, mais le feu qui nous anime est demeuré, parce que nous savions que nous pouvions encore gagner quelque chose. Et nous avons regagné la Ligue des champions".

Interrogé sur le regain de forme de l'équipe ces dernières semaines, Kroos constate simplement que "chaque victoire augmente notre confiance en nous, les choses fonctionnent mieux dans l'équipe, la sensation est bonne".

Après 21 journées de championnat, le Real est troisième à 10 points du leader Barcelone. Jeudi, il disputera un quart de finale retour de Coupe d'Espagne à Gérone, après une victoire 4-2 à l'aller. Et en Ligue des champions, les Madrilènes affronteront l'Ajax d'Amsterdam en 8e de finale.