Real Madrid : Le nouveau salaire de Zinedine Zidane connu ?

Le retour du roi. Après avoir claqué la porte du Real Madrid en mai 2018, Zinedine Zidane a décidé de la rouvrir neuf mois plus tard. Lundi, l'officialisation de cet incroyable come-back est devenu officiel. Et depuis, les médias espagnols se succèdent pour raconter les coulisses et les détails de ces négociations. Ce mercredi, c'est El Confidencial qui s'en saisit, et le site dévoile notamment le nouveau salaire du Français.

Les autres pistes étaient plus coûteuses

Alors qu'il ne touchait "que" 7,5 millions d'euros net/an au terme de son premier passage sur le banc madrilène, Zidane émargerait désormais aux alentours des 12 millions d'euros net. Une augmentation significative, tant pour le palmarès qu'il peut désormais vanter que l'envie du club madrilène de le faire (re)venir. Bien évidemment, son retour n'était certainement pas conditionné par le facteur argent, lui qui considère le Real comme sa deuxième maison.

Toujours selon El Confidencial, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, était bien conscient qu'un autre entraîneur que Zidane aurait pu lui coûter bien plus cher. Il suffit de prendre l'exemple José Mourinho, qui touchait 20 millions d'euros net par saison du côté de Manchester United. Pas certain qu'il l'aurait baissé en cas d'arrivée à Madrid. Concernant d'autres pistes, comme Massimiliano Allegri (Juventus) ou encore Mauricio Pochettino (Tottenham), ces dernières étaient également coûteuses.

En plus d'un salaire, Pérez aurait dû s'acquitter d'une indemnité pour libérer ces entraîneurs, qui sont actuellement sous contrat avec leur club respectif. La piste Zidane représentait donc bien des avantages.