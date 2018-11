Real Madrid - Solari : "Pas le moment de chercher des coupables"

On croyait le Real reparti, avec quatre victoires de suite dont deux en Liga face à Valladolid et Vigo. Tout s'est effondré samedi sur la pelouse d'Eibar. Impuissants face au 7e de Liga - qui recolle à deux points du Real - les Merengue sont retombés dans des travers qu'on pensait disparus depuis la prise de fonction de Santiago Solari. Lucide dans son analyse, le nouvel entraîneur madrilène a d'abord souhaité mettre en avant la performance de son adversaire du jour.

• Giflé à Eibar, le Real Madrid rechute lourdement

"Eibar a fait un très bon match, en jouant bien, et tout leur a souri dans le style de jeu qui est le leur. Nous n'avons pas du tout fait un bon match et c'est ce qui me pèse le plus. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables et de montrer certains du doigt. Nous savons que nous n'avons pas été bons, que nous avons des choses à corriger, à remettre d'aplomb, à revoir. Mais ce sont des problèmes auxquels on peut tout à fait remédier. Nous restions sur quatre victoires d'affilée et nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Voilà ce que nous devons retrouver." Un discours d'abord rassurant, donc.

Raphaël Varane s'est lui montré plus critique sur le niveau de jeu affiché par son équipe. "C'était compliqué, quand on perd les duels tout est plus difficile. Nous n'avons pas réussi à contourner leur pressing avec notre football, voilà pourquoi nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas trouvé les solutions, nous avons essayé de jouer mais nous n'avons pas pu développer le football que nous aimons. Nous n'étions pas à l'aise, tous, c'est un problème collectif."

" Eibar a joué avec une paire de c.... "

Déjà distancé en Liga, le Real Madrid laisse donc encore des points en route et pourrait compter sept points de débours sur son rival barcelonais en cas de victoire face à l'Atlético Madrid (samedi 20h45). Comment expliquer un écart si lourd face à un adversaire abordable, alors que le Real version Solari n'avait encaissé que deux buts ? "Il ne me semble pas qu'il y ait eu un problème d'intensité, mes joueurs ont travaillé et donné tout ce qu'ils avaient (...) Eibar a joué avec une paire de c..., on l'a vu, et nous n'avons pas su être à la hauteur, mais pas dans ce domaine-là", a tenté d'expliquer l'entraîneur de la Maison Blanche.

A trois jours d'un déplacement décisif pour la première place du groupe G face à la Roma en Ligue des champions, le Real s'est peut-être crée beaucoup de doutes qui n'existaient pas hier.