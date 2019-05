Il était temps que le rideau tombe pour le Real Madrid. Très décevante de bout en bout et marquée par de nombreuses désillusions, la saison 2018-2019 des Merengues s’est conclue par une défaite à domicile face au Betis Séville ce dimanche (0-2). Loren et Jesé ont trouvé le chemin des filets pour des visiteurs globalement plus incisifs. Les Andalous terminent dixièmes du championnat, alors que le Real peut enfin passer à autre chose.

Il ne faut pas se leurrer : cette affiche ne revêtait aucun enjeu particulier, si ce n’est celui de terminer l’exercice sur une bonne note. Peut-être perturbés par l’horaire inhabituel auquel le coup d’envoi a été donné (12h), Madrilènes et Sévillans ont d’abord ronronné pendant une bonne demi-heure. La partie s’est ensuite animée et Karim Benzema aurait pu profiter d’une mauvaise relance adverse pour ouvrir le score. Mais la frappe de l’attaquant français a fini sa course sur le poteau (33e).

Le Real termine sous les sifflets du Bernabéu

Keylor Navas - qui disputait vraisemblablement son dernier match avec les Merengues - s’est pour sa part illustré devant Marc Bartra (28e) et Giovani Lo Celso (34e). Le gardien costaricien n’a en revanche rien pu faire face à Loren, qui a repris victorieusement un centre d’Andrés Guardado (0-1, 61e). Successivement entrés en jeu, Marco Asensio, Isco et Lucas Vazquez n’ont pas permis à la “Casa Blanca” de relever la tête. Ce sont au contraire les Andalous qui ont enfoncé le clou, Jesé ayant parfaitement conclu un beau mouvement initié par l’omniprésent Giovani Lo Celso (0-2, 75e).



Piégé par un adversaire plus précis et tranchant dans la zone de vérité, le Real termine donc sa saison sur une nouvelle défaite, la douzième en Liga. Les supporters du stade Santiago-Bernabéu ont d’ailleurs copieusement hué leurs protégés au coup de sifflet final, sans doute davantage pour l’ensemble de leur œuvre que pour leur prestation insipide du jour. Les Madrilènes peuvent enfin tourner la page et se focaliser sur le Mercato estival, qui s’annonce très animé du côté de la capitale espagnole.