On prend les mêmes et on recommence ? Pour sa première composition d'équipe, Zinédine Zidane fait confiance à sa "vieille garde" pour le match de Liga contre le Celta Vigo, dont le coup d'envoi sera donné à 16h15 ce samedi. Keylor Navas est par exemple titulaire aux dépens de Thibaut Courtois, tout comme Marcelo, Isco ou Gareth Bale, autant de joueurs dont le temps de jeu avait fondu comme neige au soleil avec Santiago Solari. Le onze madrilène : Navas - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Isco - Bale, Benzema, Asensio.