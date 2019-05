Si Sergio Ramos doute de son avenir, Zidane, lui, ne transige pas. Si son joueur reste en proie à des interrogations sur son avenir à la Casa Blanca, l'entraîneur du Real Madrid compte bien persuader son capitaine de rester au Real Madrid la saison prochaine, affirme le quotidien espagnol Marca ce lundi.

Vendredi, une onde de choc frappait la capitale madrilène. Selon des informations d'El Chiringuito, confirmées par AS et Marca, le capitaine du Real envisagerait un départ du club madrilène, usé de son aventure au sein de la Maison Blanche et déçu par son président Florentino Pérez depuis leur discussion tendue après l'élimination du Real Madrid face à l'Ajax en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ainsi, Sergio Ramos aurait exprimé "ses doutes" quant à son avenir au Real Madrid lors d'une entrevue il y a une quinzaine de jours avec son président, en présence de son père et de son frère et agent, René.

Sergio Ramos va rencontrer Florentino Pérez

Par ailleurs, le joueur aurait également eu un tête-à-tête avec Zinedine Zidane avant le terme de la saison pour lui exposer ses doutes et ses inquiétudes. Des griefs bien compris par Zidane, qui souhaiterait tout mettre en œuvre afin de trouver "le climat idéal" pour la continuité de son capitaine, affirme Marca ce lundi. Car pour le technicien français, la présence du défenseur central espagnol est "essentielle" et "vitale". Sur le terrain comme en dehors. Et l'entraîneur du Real Madrid demeure convaincu que le club et le président pourront persuader le joueur de rester au sein du club madrilène.

Dans cette quête, Sergio Ramos et Florentino Pérez auraient prévu de se revoir pour faire le point au retour de vacances du défenseur aux Etats-Unis. L'occasion pour le président du Real Madrid de préparer son argumentaire autour de la prolongation de contrat de Toni Kroos, et de la continuité au sein du club de Raphaël Varane. Autant de signes positifs avant de passer à l'action cet été dans l'optique de se renforcer cet été.