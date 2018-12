Rejoint sur le fil, Séville laisse passer sa chance

Une tête salvatrice du Français Mouctar Diakhaby a permis à Valence d'arracher un nul 1-1 devant Séville samedi pour la 15e journée de Liga, empêchant les Andalous de prendre les commandes au FC Barcelone, opposé à son voisin l'Espanyol en soirée. Au stade Mestalla, Pablo Sarabia a ouvert le score en déviant de près une volée manquée du Français Wissam Ben Yedder (55e). Les Sévillans ont ensuite trouvé le poteau par Ever Banega (68e) et André Silva (83e) mais Diakhaby a surgi de la tête sur un coup franc excentré pour obtenir le nul (90e+2).

La fiche du match

Alors que les supporters valenciens ont scandé des chants contre l'entraîneur Marcelino Garcia Toral et agité des mouchoirs blancs en signe de défiance, ce point sauvé in extremis pourrait donner un peu de répit au technicien, très fragilisé. Au classement, Séville (2e, 28 pts) rejoint en tête Barcelone (1er, 28 pts) et l'Atlético Madrid (3e, 28 pts) en attendant le déplacement du leader catalan sur le terrain de l'Espanyol pour le derby barcelonais (20h45. Valence est de son côté 12e (18 pts) après son neuvième match nul de la saison en Liga.