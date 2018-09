Sensation en Espagne : le Barça est tombé à Leganés, lanterne rouge de Liga

Le dernier face au premier, l'issue était évidente... et pourtant. Opposé à la lanterne rouge Leganés, le FC Barcelone a déjoué dans la banlieue madrilène et été renversé par son adversaire au stade de Butarque (2-1), ce mercredi en match de la 6e journée de Liga. Avec leur premier revers de la saison en six rencontres, les hommes de Valverde voient leur fauteuil de leader menacé alors que le Real Madrid compte le même nombre de points (13) et affronte Séville (par ici).

Avec une équipe quelque peu remaniée en vu des échéances à venir - un match tous les trois jours et un choc sur la pelouse de Tottenham, mercredi en Ligue des champions -, le Barça n'a pourtant pas mis longtemps à se mettre en route. Dembélé, titulaire en attaque tout comme Umtiti en défense, s'est signalé le premier d'une frappe dans le petit filet (7e) avant que Coutinho, d'une superbe volée, n'ouvre le score (12e).

Si le Barça a accentué sa domination et que Messi a fait trembler la transversale de Cuéllar d'une frappe enroulée (17e), les Blaugrana ne se sont plus vraiment montrés dangereux ensuite, ne tirant que cinq fois au but en première période et s'exposant aux contres.

68 secondes, montre en main

Juanfran (25e), En-Nesyri (38e) et surtout Rodriguez vers la lucarne (45e) ont ainsi obligé Ter Stegen à s'employer, annonçant les prémices d'un improbable retournement. Car après le repos, les joueurs de Leganés ont continué à pousser et, en 68 secondes chrono, ils ont complètement renversé la situation.

Coup sur coup, El Zhar (52e) puis Rodriguez (53e), profitant d'une grosse bourde de Piqué, ont offert un succès mérité à de valeureux Madrilènes, qui empochent leur première victoire de la saison alors que Barcelone connaît son premier revers. Une improbable contre-performance pour le Barça, trois jours après un nul déjà surprenant concédé au Camp Nou contre Gérone et une semaine avant un périlleux déplacement à White Hart Lane.