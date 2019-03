Sergio Ramos après Real Madrid - Barça (0-1) : "Il faut tourner la page de cette Liga"

Déjà tombeur du Real Madrid en Coupe du Roi (1-1, 0-3), le FC Barcelone a sans doute mis fin aux derniers espoirs de son grand rival en Liga, ce samedi. Les Blaugrana se sont imposés grâce à un but d'Ivan Rakitic, et possèdent désormais 12 points d'avance sur leur adversaire du soir. De quoi éjecter définitivement les Merengue de la course au titre.

Le capitaine du Real, Sergio Ramos, s'est montré pessimiste après la rencontre. "Il faut tourner la page de cette Liga, a dit l'Espagnol au micro de BeIN Sports. Je pense qu'aujourd'hui, on avait une opportunité de revenir sur le Barça, mais il faut les féliciter. (…) Avec l'efficacité du Barça, ça n'est pas évident. Ils creusent encore l'écart, et ils font un pas supplémentaire vers le titre. C'est dommage que l'ont soit relégués aussi loin." Pour la forme, Ramos a tout de même promis de "continuer à se battre", sans grande conviction.

Il ne s'est "rien passé" avec Messi

Le défenseur madrilène est également revenu sur son altercation avec Lionel Messi en fin de première période. Pour lui, il ne s'est "rien passé" : "C'est une action comme ça, il n'y a rien de mal entre nous deux. Il l'a mal pris, mais ce genre de choses arrive sur le terrain." Ramos le jure : son geste était "totalement involontaire". Chacun pourra s'en faire juge.