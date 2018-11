Simeone va rencontrer l'Atlético pour parler prolongation

Diego Simeone a évoqué son avenir vendredi en condérence de presse, à la veille du choc face au Barça. L'entraîneur de l'Atlético a indiqué qu'une prolongation de contrat était d'ores et déjà évoquée avec ses dirigeants. "J'ai discuté avec Miguel (Angel Gil, le conseiller délégué du club, NDLR) lors du dernier déjeuner que nous avons eu ensemble, très brièvement, et c'est vrai que nous avons abordé le sujet. Mais il n'y a encore rien de concret", a dit Simeone.

La base a quand même été posée pour un prochain rendez-vous. "C'est vrai que Miguel m'a soumis l'idée que, plus tard dans la saison, nous nous rencontrions pour commencer à discuter de l'idée de continuer ensemble. Moi, je me sens très bien ici, je suis très content, j'ai encore plus d'énergie que le premier jour où je suis arrivé au club. Et comme évidemment je suis têtu, je continue à essayer de gagner les quelques titres qui me manquent", a-t-il dit, allusion à la Ligue des champions.

"Nous avons besoin d'Oblak"

"El Cholo" Simeone, âgé de 48 ans, a remporté sept titres depuis sa nomination comme entraîneur "colchonero" en 2011: l'Europa League en 2012 et 2018, la Supercoupe d'Europe en 2012 et 2018, la Coupe du Roi en 2013, la Liga et la Supercoupe d'Espagne en 2014. Son Atlético a néanmoins échoué deux fois en finale de la C1 en 2014 et 2016.

L'Argentin a également commenté la situation de son gardien de but Jan Oblak (25 ans), dont le contrat court jusqu'en 2021. "Je sais que le club est en train de travailler pour que Jan puisse continuer avec nous, nous avons discuté avec lui cette semaine. Il a les idées claires sur ce qu'il souhaite, ce dont il a besoin", a dit Simeone. "Evidemment il sait que nous aussi, nous avons besoin de lui, c'est une pièce importante de ce club", a-t-il conclu.