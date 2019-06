Le rêve d'Eden Hazard va se réaliser : évoluer sous le maillot immaculé du Real Madrid. Longtemps annoncée du côté de la Casa Blanca, l'information est désormais officielle. L'attaquant de 28 ans a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2024, a annoncé le club madrilène via un communiqué ce vendredi soir. Le joueur belge sera présenté le 13 juin prochain au Santiago Bernabéu après avoir passé sa visite médicale.

Si le montant de la transaction n'a pas encore été communiquée, l'indemnité de transfert devrait se situer aux alentours de 100 millions d'euros. Véritable priorité du club madrilène cet été, Eden Hazard, tout juste auréolé d'une victoire en Ligue Europa avec les Blues, devient ainsi la quatrième recrue du Real Madrid après les signatures du jeune attaquant brésilien Rodrygo, du défenseur central Éder Militão et de l'attaquant Luka Jović.

La C1 lui manque

Avec Chelsea, le néo-Madrilène aura remporté deux titres de champion (2015, 2017), une Coupe d'Angleterre (2018), une Coupe de la Ligue anglaise (2015) et deux Ligues Europa (2013, 2019). Mais la Ligue des champions manque au palmarès de l'attaquant, qui s'apprête donc à rejoindre le club spécialiste de cette compétition : le Real, treize fois sacré, dont trois fois d'affilée sous le premier mandat de Zidane (2016-2018).

L'entraîneur français, qui a réclamé "plus de force en attaque" pour reconstruire l'effectif, ne cache pas son goût pour cet attaquant créatif et habile des deux pieds. "C'est un joueur que j'ai toujours apprécié", avait déclaré Zidane en avril. Eden Hazard est la cerise sur le gâteau : le premier grand nom à atterrir au Real depuis James Rodriguez en 2014.

Cela fait déjà un total d'au moins 250 millions d'euros mis sur la table par le club madrilène, autant que lors de l'été le plus dépensier de son histoire en 2009. Et le club pourrait ne pas s'arrêter là : les médias espagnols ont évoqué une enveloppe de recrutement pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros, à condition de bien revendre certains joueurs indésirables (Bale, James, Keylor...). Reste à savoir quelles autres recrues suivront, alors que la presse spécule autour de Ferland Mendy (Lyon), Paul Pogba (Manchester United) et surtout Kylian Mbappé (PSG)...

Vidéo - Transferts - De Bruyne : "Hazard mérite ce transfert au Real" 00:55

(Avec AFP)