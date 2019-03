Un doublé de Morata et l'Atlético Madrid domine la Real Sociedad (0-2)

L'Atlético Madrid n'a pas loupé son coup. Les Colchoneros sont allés s'imposer sur le terrain de la Real Sociedad (0-2) grâce à un doublé d'Alvaro Morata et enchaînent une troisième victoire consécutive en championnat. Ils suivent ainsi le rythme imposé par le leader barcelonais et distancent surtout leurs voisins du Real Madrid qui s'étaient inclinés samedi dans le Clasico (0-1).

Les Basques n'avaient plus perdu en Liga depuis la fin décembre et restaient sur deux victoires à domicile. Ils se sont voulu entreprenants dans le premier quart d'heure face à des Colchoneros qui sont doucement entrés dans le match et se sont tranquillement mis en place. Percutant sur la droite, Oyarzabal a ainsi pu solliciter le vigilant Jan Oblak d'un tir à ras de terre (14e).

Cette occasion des locaux a pourtant subitement réveillé les visiteurs madrilènes qui ont haussé le ton et mis la pression sur la défense adverse. Celle-ci a d'ailleurs bien failli se trouer complètement sur une ouverture axiale mal négociée par Geronimo Rulli (18e). Le gardien a, revanche, joliment réagi quelques instants plus tard pour repousser la reprise à bout portant d'Alvaro Morata (19e). Rulli n'a cependant rien pu face à la tête plongeante de l'attaquant prêté par Chelsea, sur un corner de Thomas Lemar prolongé par Diego Godin (0-1, 30e).

La Real Sociedad cruellement impuissante

Oublié par la défense basque sur l'ouverture du score, Morata s'est aussi bien démarqué sur un coup franc venu de la droite et a pu rapidement doubler la mise d'une tête piquée (0-2, 33e). Auteur de son premier but avec l'Atlético lors de la dernière journée de Liga face à Villarreal (2-0), l'avant-centre de 26 ans confirme avec un doublé et semble avoir définitivement trouvé ses marques après des débuts hésitants. Antoine Griezmann, lui, est resté assez discret face à son club formateur.

Avec deux buts d'avance à l'extérieur, les Madrilènes ont pu tranquillement faire bloc dans leur camp et contenir des attaques basques peu tranchantes. La Real Sociedad n'a pas réussi à se remettre de la sortie sur blessure de son avant-centre Willian José (23e) et s'est révélée impuissante offensivement malgré les efforts de ses latéraux Theo Hernandez et Joseba Zaldua.

Le match aurait pu connaitre un tournant décisif avec l'expulsion de Koke pour un tacle dangereux sur Zaldua (62e) mais les joueurs d'Imanol Alguacil n'ont pas su profiter de leur demi-heure de jeu en supériorité numérique ni de leurs nombreux corners. L'ancien Barcelonais Sandro Ramirez est resté maladroit et seul Mikel Merino a sollicité Oblak d'une jolie tête décroisée (76e). Trop peu pour relancer le match ou sauver l'honneur et le solide Atlético reste dans la course au titre.