Un réveil qui coûte cher : Ousmane Dembélé puni par le Barça à une amende de 100.000 euros ?

Son effort de lundi n'y changera rien. Arrivé avec 50 minutes d'avance à l'entraînement, Ousmane Dembélé va quand même se faire sanctionner par le Barça, lassé de son énième retard dimanche dernier. Pour ses deux heures de retard, l'international français va écoper d'une amende de plus de 100.000 euros selon AS. Cette fois, les dirigeants blaugrana ont donc décidé de taper du poing sur la table.

Auteur d'une belle prestation samedi dernier dans le derby face à l'Espanyol, Dembélé était retombé dans ses travers dès le lendemain. Alors que la séance collective était prévue à 11 heures, le Français s'était présenté... à 13 heures. La goutte de trop dans un vase déjà bien plein. Malgré cet épisode, Ernesto Valverde, son entraîneur, a décidé de le convoquer pour le match face à Tottenham ce mardi soir. Reste à voir s'il démarrera titulaire ou sur le banc.

Valverde agacé

"Après un derby remporté 4-0, tu t'attends à une journée tranquille et qu'il ne se passe rien, confiait l'entraîneur du Barça lundi. Ce n'est pas une situation nouvelle et nous allons essayer de la résoudre en interne de la meilleure manière. Il nous apporte beaucoup sur le terrain, mais ici, on a des règles de comportement qui doivent être les mêmes pour tout le monde. Il a du talent, on va essayer de l'aider."

Visiblement agacé, Valverde commence à perdre patience avec Ousmane Dembélé. Son amende ressemble à un premier vrai avertissement. En cas de nouvelles "frasques", l'international français risque gros. S'il ne veut pas mettre son aventure au Barça en péril, Dembélé doit rapidement se régler. Son destin est entre ses mains. Et dans celui de son réveil...