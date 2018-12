Un triplé de Messi et Barcelone se balade à Levante (0-5)

Dans l’obligation de s’imposer après les victoires de l’Atlético Madrid et du FC Séville, provisoirement revenus à sa hauteur, le FC Barcelone a répondu à sa manière en infligeant une manita à la solide équipe de Levante. Le score, flatteur au regard de la physionomie du match, porte la griffe d’un seul homme : Lionel Messi, auteur d’un triplé et de deux passes décisives. Au classement, les Blaugrana reprennent trois longueurs d’avance sur leurs rivaux, et cinq sur le Real Madrid.

À la mi-temps, dans le vestiaire de Levante, les mines devaient être bien déconfites. Menés 2 à 0 après 45 premières minutes courageuses, les hommes de Paco Lopez ont senti le vent tourner au moment où Emmanuel Boateng a touché la barre transversale (33e). Car, dans la foulée, des Blaugrana loin d’être inspirés jusque-là ont accéléré dans le sillage de Lionel Messi. L’Argentin a sanctionné coup sur coup deux pertes de balle adverses. La première en servant Suarez sur un plateau (0-1, 35e), la deuxième en trouvant lui-même le chemin des filets au terme d’une accélération (0-2, 43e).

Lionel Messi et Arturo VIdalGetty Images

Messi, 3 buts et 2 passes

Preuve que Levante n’y était plus, Lionel Messi a vite plié l’affaire en deuxième période après un décalage de Jordi Alba (0-3, 47e). Et, sans donner cette impression de dominer outre-mesure, le FC Barcelone a continué d’assurer le spectacle, le temps pour Messi de s’offrir un triplé (0-4, 60e), son premier en Liga cette saison, et pour Gerard Piqué de se fendre d’une chevauchée conclue par une finition digne d’un avant-centre (0-5, 88e). Alors que la soirée n’avait pas si mal débuté pour Levante, elle s’est transformée en cauchemar. En plus de l’ampleur du score, l’équipe a subi l’exclusion d’Erick Cabaco pour une vilaine faute sur Ousmane Dembélé (76e).

Ernesto Valverde retiendra sans doute moins le contenu que le tableau d’affichage après ce déplacement, périlleux sur le papier. Le coach des Catalans se souviendra plus des trois points pris, qui permettent au Barça de répondre à l’Atlético Madrid et au FC Séville. Pour l’heure, le patron reste le patron.