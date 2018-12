Valence : Guedes va être opéré, jusqu'à deux mois d'absence

Gonçalo Guedes va devoir prendre son mal en patience. L'attaquant portugais sera indisponible un mois et demi à deux mois en raison d'une opération pour soigner sa pubalgie. "Gonçalo Guedes sera opéré vendredi 14 décembre pour résoudre les problèmes physiques consécutifs à une 'hernie du sportif'", a écrit le club dans un communiqué. "Le temps estimé de convalescence est compris entre un mois et demi et deux mois", a ajouté Valence.

Guedes (22 ans), transféré définitivement l'été dernier de Paris à Valence, n'a pas pu exprimer son talent avec le club espagnol ces dernières semaines, jouant souvent en étant diminué. Il n'a inscrit aucun but cette saison.