Vers un tremblement de terre au Real Madrid : Conte contacté, ultimatum pour Lopetegui

Florentino Pérez commence à perdre patience. Mécontent du début de saison raté de son club, le président du Real Madrid est actuellement à la recherche d'un remède à tous ses maux. Et forcément, comme souvent, c'est l'entraîneur en place qui pourrait en faire les frais. Arrivé en juin dernier après un feuilleton rocambolesque, Julen Lopetegui se serait vu poser un ultimatum. Soit l'ancien sélectionneur de l'Espagne redresse la barre lors des trois prochains matches (Levante, Plzen et surtout Barça), soit il prendra la porte.

Et pour le remplacer, Pérez aurait déjà activé plusieurs pistes selon le Corriere dello Sport. Dont une en grande priorité. Déjà contacté après le départ de Zinedine Zidane, Antonio Conte, qui avait alors décliné la proposition, aurait reçu un nouvel appel provenant de Madrid lundi dernier. Et cette fois, l'ancien sélectionneur de l'Italie aurait ouvert la porte au président madrilène.

Conte-Chelsea, la guerre n'est pas finie

Toutefois, deux problèmes (de taille) dans ce dossier. Le premier, c'est que Conte doit régler son contentieux avec Chelsea, qui souhaite prouver une faute grave pour justifier son licenciement. Un comportement que ne digère pas l'ancien coach de la Juventus. Le deuxième ? Le vestiaire du Real Madrid ne semble pas apprécier les méthodes de l'Italien, réputé pour sa rigueur et sa méticulosité.

Visiblement, ces deux données ne freinent pas Florentino Pérez, désireux de ne plus perdre de temps cette saison. Pour rappel, le Real n'a plus gagné... et plus marqué depuis quatre matches. S'il ne souhaite pas que son aventure se termine prématurément, Julen Lopetegui sait ce qu'il lui reste à faire.